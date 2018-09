Nog geen akkoord over nieuw gesloten centrum illegale migranten

De regering is er nog niet uit hoe ze tijdelijk extra plekken gaat creëren om migranten op te sluiten in afwachting van hun gedwongen uitzetting.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) stelde de regering voor de capaciteit van gesloten centra uit te breiden met een Nederlands gevangenisponton. Die zou gereserveerd worden voor 300 transmigranten, mensen die op snelwegparkings worden opgepakt terwijl ze illegaal in trucks met bestemming Verenigd Koninkrijk te klimmen.

Er zit haast bij. Door een reeks incidenten op parkings sloten burgemeesters, vaak van CD&V-signatuur, parking na parking. De transportsector staat op zijn achterste poten en zet de regering onder druk met een duurzame oplossing te komen.

Gevangenisponton

Tot een beslissing is het niet gekomen. De regering gaat onderzoeken wat de meest haalbare kaart is. Het gevangenisponton is slechts één van de pistes. Er wordt bijvoorbeeld ook gekeken naar leegstaande legerkazernes om mensen in onder te brengen.

Alle partijen in de coalitie zijn het eens dat maatregelen nodig zijn. Maar CD&V speelde de voorbije dagen stoorzender, met ook Open VLD die in de Kamer kritisch was over Francken. Die kreeg al extra budget voor nieuwe plaatsen, die tegen eind dit jaar hadden moeten stijgen van ongeveer 640 nu naar 722. Maar de werken hebben vertraging opgelopen, waardoor de 90 extra plekken ten vroegste zomer volgend jaar klaar zullen zijn.

Onthaalcentrum

Opvallend is dat er op vraag van CD&V gekeken zal worden om de migranten beter te informeren. CD&V speelt leentjebuur bij mensenrechtenorganisaties en NGO's die onder meer bijstand geven aan de honderden migranten die zich ophouden rond het Maxilmiliaanpark bij station Brussel-Noord.

Die NGO's roepen al maanden om naar Frans voorbeeld een onthaal- en oriëntatiecentrum in te richten. Die moet dienen om de migranten aan te zetten asiel aan te vragen. 'Dergelijk centrum heeft er in Frankrijk voor gezorgd dat bijna de helft van de migranten asiel aanvroeg', stelt vicepremier Kris Peeters (CD&V). Dat cijfer gaf Alexis Deswaef van de Franstalige Liga voor Mensenrechten vorige week nog in de tv-studio van de VRT. Ook oppositiepartij sp.a liet verstaan dat met meer info 80 procent van de mensen overtuigd kan worden om asiel aan te vragen.

Blinde vlek

De migranten zijn een blinde vlek van het asiel- en migratiebeleid. Ze zitten in een juridisch limbo omdat ze niet geïnteresseerd zijn in een asielaanvraag. Dat zou hen recht geven op een plek in de opvang van de federale overheidsdienst Fedasil.

De regering zit op de lijn dat mensen asiel moeten vragen om hulp te krijgen. Dat plan werd doorkruist door NGO's en een lokaal burgerplatform dat de honderden mensen in Brussel medische hulp, maaltijden en slaapplekken biedt, tot grote woede van Francken en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA).

De grootste groep migranten wil in ons land geen bescherming als vluchteling. Zij willen absoluut naar het Verenigd Koninkrijk, omdat ze daar gemakkelijk kunnen verdwijnen in het grote grijze arbeidscircuit en ze er een netwerk van migranten uit hun thuislanden vinden. Daarnaast bestaat geen paspoortplicht in het VK, wat een leven in illegaliteit versimpelt.