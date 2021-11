Nog geen beslissing over nieuwe hongerstaking: 'Regering krijgt nog één kans'

De ex-hongerstakers geven staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) een kans om zich aan zijn woord te houden. 'We strijden verder en eisen dat Mahdi zijn beloftes in het gesprek van 21 juli nakomt. Dan zullen we beslissen.'

De sans-papiers voelen zich verraden door de staatssecretaris, nu 15 van de 20 regularisatieaanvragen is afgekeurd. Ze willen dat de regering het dossier uit handen neemt van Mahdi. Het vertrouwen in hem is weg. 'Het is ongelofelijk dat Mahdi dinsdag in 'Terzake' zei dat we leugenaars zijn', zegt activist Mehdi Kassou. 'We zijn advocaten, een priester en een activist. Dit dossier moet naar de regering en naar een persoon waar we vertrouwen in hebben.'