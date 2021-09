Nog maar twee fitnesszaken gecontroleerd op CO2-meter

Er blijkt nauwelijks controle op CO2-meters in fitnesszaken. Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) zegt dat er 'geen man overboord' is, maar zal er minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) op aanspreken.

De CO2-meter is verplicht in horecazaken en fitnesscentra, omdat luchtventilatie cruciaal is in de strijd tegen de coronapandemie. De meter moet daarom goed zichtbaar zijn en mag niet naast een deur of raam hangen. Geeft de meter een CO2-waarde van 900 ppm aan, dan moet een actieplan opgesteld worden. Boven 1.200 ppm moet de zaak ontruimd en gesloten worden.