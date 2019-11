Nog maximaal 300 militairen in de straten

Defensie gaat 250 militairen minder laten patrouilleren in de straten in ons land.

Defensie gaat 250 militairen minder laten patrouilleren in de straten in ons land. Dat verklaarde minister van Defensie Didier Reynders (MR) woensdag in de bevoegde Kamercommissie.

Reynders zei dat er wel degelijk een plan is om taken te laten overnemen door de politie: vooral door de federale politie en twee grote lokale zones. ‘Het plan is dat Defensie nog maximaal 300 militairen vrijmaakt voor operatie Vigilant Guardian in plaats van het huidige plafond van 550, dat de ministerraad bepaalde.’

Anderhalve week geleden luidde het nog dat de afbouw van het aantal militairen in het straatbeeld niet aan de orde was. De Nationale Veiligheidsraad, die bestaat uit de premier, de vicepremiers, de bevoegde ministers en de top van de veiligheidsdiensten, had de vraag van het leger verworpen om het maximale aantal militairen op straat te verlagen. Dat aantal bleef dus op 550 militairen, hoewel het in de praktijk met 420 militairen al lager lag.