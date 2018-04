Nog nooit zo veel meldingen over crimineel geld in België

De antiwitwascel kreeg vorig jaar meer dan 31.000 meldingen over verdacht geld. Dat is een absoluut record. Met meer geldsporen naar oplichters, terroristen, drugbarons en fraudeurs.

De klopjacht op misdaadgeld draait op volle toeren. Het voorbije jaar kreeg de antiwitwascel 31.080 meldingen over verdachte geldstromen. Dat zijn er 14 procent meer dan in 2016 en zelfs 10.000 meer dan in 2012. Dat staat in het nieuwe jaarverslag van de antiwitwascel of ‘Cel voor Financiële Informatieverwerking’ (CFI).

Veruit de meeste witwasmeldingen kwamen van de banken, die met 11.533 meldingen over verdachte stortingen en overschrijvingen 37 procent meer aangiftes deden bij de antiwitwascel. Er kwamen ook meer meldingen binnen van de wisselkantoren (11.120), BPost (1.363) en van notarissen (1.076).

Al die meldingen kon de antiwitwascel bundelen in 10.646 nieuwe dossiers, ook een absoluut record. Zo kon de cel vorig jaar 1.192 nieuwe dossiers doorspelen aan het gerecht en nog eens 2.093 meldingen doen om lopende dossiers te verrijken. De witwasmeldingen die zo tot bij het gerecht zijn geraakt, waren samen goed voor ruim 1,415 miljard euro.

En wat voor criminaliteit legden al die geldsporen bloot? Als je kijkt naar de bedragen, is opvallend veel smeergeld en verduisterd geld opgespoord, meer dan 382 miljoen euro. De antiwitwascel zegt dat het gaat om buitenlandse politici en hun familieleden uit corrupte landen die hier enorme bedragen laten storten op bankrekeningen.

Het gaat om zeer zware gevallen, want de meer dan 380 miljoen euro is opgedoken in slechts 13 dossiers, die zijn doorgespeeld aan het gerecht. Soms zetten ze complexe structuren op met schermbedrijven in belastingparadijzen om met nepfacturen de stortingen die ze doen in ons land te verantwoorden. Soms kopen ze hier met verdachte geld juwelen of luxewagens.

De antiwitwascel vond ook 300 miljoen euro zwart geld, dat vaak verborgen zat op buitenlandse bankrekeningen of dat afkomstig was van zware belastingfraudes.

In de strijd tegen de georganiseerde misdaad kon de antiwitwascel bijna dubbel zoveel misdaadgeld opsoren: 112 miljoen euro. De cel kon ook meer dossiers over geld uit de drugshandel doorspelen aan het gerecht (130 tegenover 76 dossiers in 2016) en die gingen over 38 miljoen euro, wat bijna drie keer meer is dan een jaar eerder. Maar dat blijft weinig, geeft de antiwitwascel aan. België is berucht voor de professionele productie van cannabis en synthetische drugs en voor de grote invoer van cocaïne en heroïne via de haven van Antwerpen.

1,415 miljard De witwasmeldingen over verdachte geldstromen die de antiwitwascel, na analyse, doorspeelde aan het gerecht gaan samen over 1,415 miljard euro.

De antiwitwascel beseft dat de drugshandelaars het gewone bankcircuit omzeilen. ‘Uit info van de politie blijkt hoe cash geld doorgaans wordt vervoerd in wagens met bergplaatsen die zelfs bij scannercontroles verborgen blijven’, schrijft de cel. ‘En in plaats van cash geld te vervoeren, laten sommige drugshandelaars waardevolle goederen verplaatsen, zoals luxewagens of luxehorloges, die ze vervolgens in het buitenland weer verkopen’, luidt het. Het voordeel van dergelijke ‘trade-based money laundering’ is dat ze minder argwaan wekt dan het vervoer van grote sommen cash geld.

Maar de antiwitwascel hielp vorig jaar ook in de strijd tegen de sociale fraude (38 miljoen euro) om onder andere transportbedrijven te ontmaskeren die werken met Oost-Europese postbusbedrijven. In de strijd tegen seksuele uitbuiting is bijvoorbeeld 8,68 miljoen euro ontdekt. Het gaat om massa’s geldverzendingen naar landen als Oost-Europa en Zuidwest-Azië en in eigen land om ‘hostessenbars’ en ‘massagesalons’ die inkomsten op hun rekening krijgen via betaalterminals, maar die valselijk verantwoorden als huuropbrengsten en ze dan weer investeren via vastgoedaankopen.

Justitie kon van 2013 tot 2018 op basis van vroegere witwasdossiers nog maar 133 miljoen euro effectief kon recupereren bij de verdachten.