Nog nooit zo veel misdrijven afgekocht

In 2018 zijn over heel België 9.640 strafzaken afgesloten na de betaling van een minnelijk schikking aan het parket. Dat is een record.

In 2017 ging het om 8.470 schikkingen en de vorige jaren waren het er nog (veel) minder. Van het totale aantal strafzaken wordt een steeds groter percentage afgesloten met een minnelijke schikking. In 2018 ging het om 1,8 procent van alle afgewikkelde strafzaken.

Van de vijf grote rechtsgebieden schiet Antwerpen (provincies Antwerpen en Limburg) eruit met 4.046 minnelijke schikkingen, bijna de helft van alle schikkingen.

Erwin Dernicourt, de procureur-generaal van Gent en de voorzitter van het college van procureurs-generaal, ziet een trend. ‘Zeker als je weet dat ook al meer zaken administratief worden afgehandeld, zoals de vele protocollen met de gemeenten om winkeldiefstallen te straffen via GAS-boetes. We hanteren al langer een filosofie van alternatieve straffen. De minnelijke schikking hoort thuis in dat rijtje.’

Strenger

114 miljoen staatskas In 2018 verdiende de staatskas 114 miljoen euro door verdachten ook in grote dossiers hun vervolging te laten afkopen.

Toch benadrukt de procureur-generaal dat meer minnelijke schikkingen niet betekent dat meer verdachten gemakkelijk wegkomen. ‘Integendeel, het betekent dat we strenger zijn geworden. Dit zijn vaak dossiers die we vroeger zouden seponeren en die we nu toch bestraffen met een minnelijke schikking’, stelt Dernicourt.

Van die 9.640 strafzaken waren er in 2018 117 ‘grotere strafdossiers’ waarin verdachten hun vervolging afkochten. Het gaat om ‘verruimde minnelijke schikkingen’ waarin de ‘afkoopwet’ is toegepast. Sinds 2011 kunnen verdachten ook in dossiers waarin een onderzoeksrechter is aangesteld nog een minnelijke schikking betalen. Uit een nota van de procureurs-generaal blijkt dat die 117 schikkingen in grote strafdossiers de Belgische staatskas in 2018 ruim 114 miljoen opbrachten.

Het gaat niet om drugscriminelen of georganiseerde bendes, maar vooral om strafbare fiscale constructies, domiciliefraude en het niet aangeven van aanzienlijke inkomsten. Erwin Dernicourt Voorzitter college procureurs-generaal