Nog nooit zo weinig verkeersdoden op Belgische wegen

Het verkeersinstituut Vias telde in het eerste halfjaar 191 verkeersdoden in ons land. Nooit eerder lag dat cijfer zo laag.

In de eerste zes maanden van 2018 stierven 191 mensen in het verkeer in België. Dat zijn er dertig minder dan een jaar eerder en het laagste cijfer dat ooit voor het eerste halfjaar werd gerapporteerd.

Dat concludeert het verkeersinstituut Vias in zijn barometer voor het eerste halfjaar. Het gaat om mensen die ter plekke sterven in een ongeluk. Wie binnen de dertig dagen na een ongeluk aan verwondingen overlijdt, is niet meegerekend in de statistitieken.

In ongeveer alle categorieën blijken de Belgische wegen iets veiliger geworden. Er zijn minder ongevallen met jonge automobilisten, minder ongevallen waarbij motorfietsers zich verwonden en minder ongevallen op autosnelwegen.

Het aantal gewonden liep lichtjes terug met 1,7 procent van 23.865 naar 23.458, net als het aantal letselongevallen, dat van 18.754 naar 18.646 daalde, ofwel met 0,6 procent.

Een opvallende negatieve tendens is volgens Vias dat meer senioren bij vrachtwagenongevallen om het leven kwamen. In de leeftijdsgroep van 65 jaar en ouder steeg het aantal doden bij ongevallen met vrachtwagens van drie naar negentien (plus 16) in de eerste helft van dit jaar. In Vlaanderen kwamen zeven fietsers boven de 65 jaar om het leven in een ongeval waarbij een vrachtwagen betrokken was.