Nog nooit zoveel mensen aan het werk

In 2018 zijn er in ons land 46.857 jobs bijgekomen, zo blijkt uit nieuwe cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid waarover Het Laatste Nieuws dinsdag bericht. Een jaar eerder waren dat er nog bijna 42.000.

Het om banen, gemeten in 'voltijdse equivalenten'. In 82 procent van de gevallen gaat het effectief om een voltijdse job. De 18 procent andere zijn verdeeld over meerdere deeltijdse jobs.

Het gros van de banen - bijna 43.000 - werd gecreëerd in de privésector. Minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) wijst daarvoor naar de lastenverlagingen die de regering heeft doorgevoerd. Zo zijn de werkgeversbijdragen gedaald van 30 naar 25 procent. 'En we zien het effect. Nog nooit waren er zoveel Belgen aan de slag als vandaag', aldus De Block. Sinds het aantreden van de regering-Michel staat de teller op 189.233 extra jobs.

Nationale Bank

In februari maakte ook de Nationale Bank al het overzicht van de jobcreatie in 2018. De NBB telde vorig jaar 59.000 extra banen, na 65.000 in 2017 en 59.000 in 2016. De Nationale Bank rekent wel in 'personen', en niet in voltijdse equivalenten.