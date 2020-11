Nood aan nieuwe financiering ziekenhuizen

'Ik hoop dat we een nieuw momentum kunnen vinden om de ziekenhuisfinanciering te hervormen', zei federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke donderdag.

Het staat op instorten. Zo vatte Margot Cloet, topvrouw van de zorgkoepel Zorgnet-Icuro, donderdag het financieringssysteem van de ziekenhuizen samen. 'Er is een fundamentele redesign nodig', zei ze na de desastreuze financiële vooruitzichten voor dit jaar.

Om te begrijpen hoe dat systeem ineen zit, moet je weten hoe het is gegroeid. Ziekenhuizen ontstonden op het kruispunt van twee werelden. De eerste is het hospitaal, een erfgenaam van de middeleeuwse armenhuizen waar mensen kwamen uitzieken. De tweede is de wereld van geneeskunde, artsen en wetenschap.