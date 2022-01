Noodplannen op tafel overheid om omikrongolf te doorstaan

De overheid werkt aan draaiboeken om kritieke sectoren - van bedrijven over ziekenhuizen tot kerncentrales en warenhuizen - overeind te houden bij massale uitval van besmette mensen door de omikrongolf.

Politiek wordt het gaspedaal ingedrukt nu de wetenschappelijke prognoses uitgaan van een besmettingsgolf door de omikronvariant van het coronavirus. Zelfs als de meeste mensen weinig symptomen ontwikkelen - volgens de wetenschap een plausibel scenario bij omikron - dan nog komt de werking van onze samenleving in het gedrang bij tienduizenden infecties per dag.

Daarom wordt vanuit de overheid gekeken naar zogenaamde 'business continuity plans' op drie domeinen. Die zijn economie en bedrijven, alles wat met zorg en gezondheid te maken heeft, en een laatste luik overheidsinstellingen en kritieke infrastructuur. Denk aan politie of brandweer en kerncentrales of warenhuizen en distributiebedrijven.

Lees meer Omikron, de ultieme slag

Ziekenhuizen

Een Omikron-golf bedreigt de werking van de ziekenhuizen. Almaar meer studies concluderen dat omikron tot veel minder zware ziektelast leidt. Maar zelfs als de diensten intensieve zorgen minder belast wordt, komen de wetenschappelijke modellen in de ergste scenario's toch uit bij duizenden coronapatiënten op de gewone verpleegafdelingen. De ziekenhuizen kunnen tot ongeveer 8.000 coronapatiënten aan - momenteel staan ruim 5.000 ziekenhuisbedden open. Alles daarboven wordt een probleem.

8.000 Capaciteit ziekenhuizen De ziekenhuizen kunnen op hun verpleegafdelingen tot ongeveer 8.000 coronapatiënten aan - momenteel staan ruim 5.000 ziekenhuisbedden open - alles daarboven wordt een probleem.

Binnen de zorgsector worden noodplannen klaargestoomd. Centraal daarin staat de HTSC-werkgroep, waarin alle overheden, defensie, de zorgkoepels en experts zetelen. Het HTSC buigt zich over draaiboeken om de ziekenhuizen grote aantallen patiënten te doen opvangen.

Bij te grote influx dreigt beddentekort. Mogelijke oplossingen zijn meer mensen thuis behandelen met zuurstofflessen of midcare bedden creëren tussen ic- en gewone afdelingen.

Naast beddenkrapte is er vrees voor grote uitval van personeel. Volgens Margot Cloet van de zieken- en rusthuiskoepel Zorgnet-Icuro is er nu al 15 procent uitval bij personeel. 'Het is gewoon koffiedik kijken hoe erg dat wordt.' Om die dreigende tekorten op te vangen wordt gekeken naar ondermeer steun van defensie, gepensioneerden en studenten.

In het meest donkere scenario liggen ook opnamestops en patiëntenselectie aan de ingang van het ziekenhuis op tafel. Die triage tussen wie er nog inkomt en wie niet is een groot zorgdilemma omdat het in ons land verboden is mensen zorg te weigeren.

In het meest donkere scenario liggen ook opnamestops en patiëntenselectie aan de ingang van het ziekenhuis op tafel.

Daarbij wordt door de experts gewezen naar het Nederlandse 'Code Zwart', een plan dat alles in regels giet en vanuit de politiek juridisch-technische rugdekking biedt. 'Wij kunnen dit niet beslissen zonder de politiek', klink het bij een expert.

Het HTSC heeft na overleg vrijdag een brief opgesteld aan de ziekenhuizen over wat er mogelijk op hen afkomt. 'De snel evoluerende besmettingsgolf zal, zelfs met beperkt risico op hospitalisatie en ic, bijkomende druk veroorzaken, met 600 tot meer dan 1.200 hospitalisaties per dag, en een covid-bezetting binnen het beddenhuis van 4.500 tot meer dan 9.000', staat in de brief die De Tijd kon inkijken.

Zeer grote waakzaamheid en opvolging van de beschikbare ziekenhuiscapaciteit blijft de komende dagen/weken meer dan aan de orde. Comité Hospital & Transport Surge Capacity (HTSC)

'Zeer grote waakzaamheid en opvolging van de beschikbare ziekenhuiscapaciteit blijft de komende dagen/weken dan ook meer dan aan de orde. Deze opvolging vraagt vanaf vandaag dat het comité, maar ook elk ziekenhuis individueel de 3 mogelijke scenario's voorbereidt, met oog voor personeelsbeschikbaarheid en -uitval, regelen van patiëntenstroom (in-, door- en uitstroom-), samenwerking met bevoegde en lokale autoriteiten.'

'Eén van de grote vragen wordt wat we gaan doen als de toevloed aan covid-patiënten zo groot wordt dat de dringende zorg voor niet covid-patiënten in het gedrang komt', zegt Margot Cloet. 'Nu reserveren we een vast aantal bedden voor covid, maar bij een toeloop moeten we misschien net in de eerste plaats een contingent bedden vastleggen voor dringende niet-covidzorg.'

Eén van de grote vragen wordt wat we gaan doen als de toevloed aan covid-patiënten zo groot wordt dat de dringende zorg voor niet covid-patiënten in het gedrang komt. Margot Cloet Topvrouw Zorgnet-Icuro

Sowieso is er federaal een grondige analyse bezig van de werking in ziekenhuizen, labo's, zorginstellingen, de vaccinatie- en testcentra en de huisartsen. Het isolatie- en quarantainebeleid is deze week al aangepast, intussen mogen meer beroepsgroepen ook prikken in de vaccinatiecentra.

'Het testbeleid staat nu al zwaar onder druk. Hoe zal dat standhouden als daar dadelijk elke dag een veelvoud aan besmettingen bijkomt', aldus een hoge federale regeringsbron. De vraag is intussen uitgestuurd naar de deelstaatministers om de eerste lijnszorg - en de druk die daar mogelijk ontstaat - opnieuw onder de loep te leggen.

Lees meer België neemt risico met soepeler isolatie- en quarantaineregels

Het testbeleid staat nu al zwaar onder druk. Hoe zal dat standhouden als daar dadelijk elke dag een veelvoud aan besmettingen bijkomt? Federale regeringsbron

Bedrijven, overheid en kritieke infrastructuur

Er is niet alleen de zorgsector. De werkgevers vrezen al even openlijk dat de normale werking van het bedrijfsleven in het gedrang komt. Premier Alexander De Croo (Open VLD) gaat samenzitten met werkgevers en vakbonden over de continuïteit op de arbeidsmarkt.

Voor kritieke infrastructuur en de noodplannen daar wordt gekeken naar het crisiscentrum. Het gaat onder meer om het openhouden van openbaar vervoer, de supermarkten of verzekeren van de voedselvoorziening en energiebevoorrading.