Noodregering krijgt nucleair struikelblok op haar bord

Premier Sophie Wilmès moet in volle coronacrisis beslissen of de kerncentrales nu wel of niet langer mogen openblijven. Uitbater Engie Electrabel vraagt voor het einde van het jaar duidelijkheid.

In een brief aan de eerste minister voert energiebedrijf Engie Electrabel de politieke druk op. Electrabel-CEO Philippe Van Troeye en voorzitter Johnny Thijs vragen premier Sophie Wilmès (MR) nog dit jaar knopen door te hakken over de toekomst van de kerncentrales. Zodra de coronacrisis onder controle is, willen ze overleg met Wilmès om de levensduurverlenging van de twee jongste centrales Doel 4 en Tihange 3 te bespreken. Beide centrales kunnen volgens Electrabel een cruciale rol spelen om stroomtekorten te voorkomen, maar dan hebben ze wel snel goedkeuring nodig van de federale regering.

In de wet op de kernuitstap werd al in 2003 vastgelegd dat tegen eind 2025 alle zeven de Belgische kerncentrales dicht moeten. Maar omdat nog steeds onvoldoende werk is gemaakt van alternatieven, dreigt over vijf jaar alsnog het licht uit te gaan als alle kerncentrales sluiten. De regering werkt wel aan een subsidiemechanisme om de komende jaren nieuwe gascentrales te bouwen ter vervanging, maar het is niet zeker of alles nog op tijd rond raakt. De regeling moet goedkeuring krijgen van de Europese Commissie, terwijl die nog grote hiaten ziet.

Door twee kerncentrales van elk 1.000 megawatt open te houden, zegt Electrabel al de helft van het tekort te kunnen opvangen. Daarnaast zouden in België dan nog twee à drie nieuwe gascentrales gebouwd moeten worden. Ook daarvoor is Electrabel kandidaat, samen met nog een handvol andere energiespelers.

Corona verhoogt de druk

Electrabel ijvert er al langer voor om zeker twee kerncentrales langer open te houden, maar door de coronacrisis ziet de nummer één op de Belgische markt zich nog gesterkt in zijn pleidooi. Een economie die uit het dal klimt, kan onzekerheid over de energiebevoorrading missen als kiespijn. Als de schaarste bovendien tot hogere elektriciteitsprijzen leidt, is dat nefast voor het economisch herstel, klinkt het. Bovendien zou ons land met een volledige kernuitstap zeer afhankelijk worden van stroom uit onze buurlanden, die zelf eveneens krap zullen komen te zitten.

Een woordvoerder van Electrabel bevestigt dat aan de regering is gevraagd werk te maken van het dossier. ‘Zodra de coronacrisis het toelaat, is het essentieel dat de regering zich buigt over de vraag rond de energiestrategie en de bevoorradingszekerheid van het land’, zegt Anne-Sophie Hugé. ‘Er zullen belangrijke beslissingen genomen moeten worden en de tijd dringt. Het gaat niet alleen over de levensduurverlenging van de kerncentrales, maar ook over de invoering van het vergoedingsmechanisme voor de bouw van gascentrales.’

Met de oproep voert Electrabel de druk op. Voor het einde van het jaar moet er een politieke beslissing komen, anders ziet de uitbater het niet meer haalbaar levensduurverlenging rond te krijgen. Om Doel 4 en Tihange 3 langer open te houden, is 800 miljoen euro aan investeringswerken nodig. Sommige vervangstukken moeten jaren van tevoren aangevraagd worden, en ook de nucleaire brandstof kan je niet op de valreep bestellen.

Recent kwam daar nog een uitspraak van het Grondwettelijk Hof bovenop. Het Hof oordeelt dat voor een levensduurverlenging een omstandig milieueffectenrapport opgemaakt moet worden, waarbij ook omwonenden in het buitenland hun zegje krijgen. Dat proces neemt al gauw twee jaar in beslag. Pas daarna kan het parlement de wet op de kernuitstap wijzigen. Engie laat duidelijk verstaan dat het niet zomaar de kerncentrales kan openhouden als de overheid over een paar jaar van gedachten verandert. Het wil vooraf ook duidelijke garanties van de regering dat zijn investering zal renderen.

Noodregering

Voor Wilmès wordt de vraag van de kernuitstap een bijzonder heikele kwestie. Haar minderheidsregering met MR, Open VLD en CD&V krijgt tijdelijk steun vanuit de oppositie om de coronacrisis aan te pakken, maar over de kernuitstap zijn de meningen verdeeld. Alleen N-VA is uitgesproken voorstander van een levensduurverlenging, de anderen staan formeel nog achter de kernuitstap. Al groeit stilaan het besef dat kerncentrales openhouden wel eens onvermijdelijk zou kunnen worden. Egbert Lachaert bijvoorbeeld, kandidaat-voorzitter bij Open VLD, vindt een volledige kernuitstap in 2025 niet meer realistisch. Ook binnen CD&V, PS en sp.a gaan de eerste voorzichtige stemmen op om de bocht te maken.