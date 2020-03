Noodregering raakt niet uit startblokken

Koninklijk opdrachthouder Patrick Dewael (Open VLD) haalt alles uit de kast, maar een noodregering raakt maar niet uit de startblokken.

Het viel donderdag op hoe druk Kamervoorzitter Patrick Dewael (Open VLD) in de coulissen bezig was met zijn koninklijke opdracht om een nieuwe start van de federale formatiegesprekken mogelijk te maken.

De koninklijke opdrachthouders Dewael en Sabine Laruelle (MR) doen meer dan alleen de rust doen weerkeren. Er wordt gewerkt aan de piste om een noodregering mogelijk te maken. Die kan op zijn minst een verdere budgettaire ontsporing stoppen.

Daarbij wordt gemikt op een doorstart van de regering-Wilmès die de steun zou krijgen van de PS en de groenen om aan een werkbare meerderheid te komen. Het komt neer op een poging om een Vivaldi-coalitie met socialisten, liberalen, groenen en christendemocraten op de been te brengen.

Dat is de facto een omsingeling van CD&V. De partij zit in de regering-Wilmès en kan moeilijk uit zo'n noodregering weglopen. Toch hebben de pogingen om CD&V vast te zetten weinig effect. De partijtop houdt vol dat er niets nieuws onder de zon is, dat de positie onveranderd is en er een regering moet worden gemaakt met de N-VA en de PS.

Bric-à-bracoplossing

Er wordt ook gewezen op de blog die vicepremier Koen Geens (CD&V) op zijn website postte. Daarin houdt hij een pleidooi voor een nieuwe staatshervorming, zodat er weer een periode van politieke stabiliteit kan aanbreken. Het zou wel heel verwonderlijk zijn mocht CD&V nu willen meestappen in de bric-à-bracoplossing van een noodregering.

CD&V lijkt niet te vermurwen, toch niet als er geen werk wordt gemaakt van een grondige staatshervorming.

Ook bij de liberalen valt te horen dat de voorwaarden om te kunnen schakelen naar het scenario van een noodregering nog niet vervuld zijn. Zolang er niet voldoende garanties zijn dat het kan lukken, wil MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez premier Sophie Wilmès (MR) niet verbranden als preformateur, zoals op de tekentafel ligt.

CD&V lijkt niet te vermurwen, toch niet als er geen werk wordt gemaakt van een grondige staatshervorming. De vraag is of dat een oproep is van CD&V aan de PS om werk te maken van zo'n staatshervorming, wat dan de kans biedt aan CD&V om zonder de N-VA in een federale regering te stappen. Het was de manier waarop de impasse in 2010-2011 is doorbroken. CD&V loste de N-VA en kreeg de zesde staatshervorming.

Maar vooralsnog kan niet worden geschakeld. De liberalen willen wel, al worden bij Open VLD ook vragen gesteld bij de formule. Kopstuk Maggie De Block zei in donderdag in 'Villa politica' dat er beter meteen een echte regering wordt gevormd.

Ook de PS is klaar, maar krijgt de sp.a niet mee. Sp.a-voorzitter Conner Rousseau blijft de boot voor een Vivaldi-coalitie afhouden. De sp.a is mathematisch niet nodig in die constellatie. Open VLD houdt de sp.a ook liever buiten, want dan is de liberale familie de grootste.

Groen

Ondertussen rommelt het bij Groen. Voorzitster Meyrem Almaci deelt het pragmatisme niet dat kopstuk Kristof Calvo aan de dag legt om een Vivaldi-coalitie mogelijk te maken. De groenen zijn niet te koop, is het krachtige signaal dat te horen is in de entourage van de voorzitster.