Nota Coens-Bouchez zet kompas op centrumrechts

Informateurs zetten deur op kier om kerncentrale langer open te houden. Van een minimumpensioen van 1.500 euro of een ambitieus klimaatbeleid is geen sprake meer.

In de nota die de informateurs Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR) aan de andere politieke partijen voorleggen, grijpen ze terug naar de centrumrechtse recepten van de regering-Michel. Het contrast met de paars-groene nota van gewezen informateur Paul Magnette (PS) is groot. Heel wat rood en groen is weggegomd. Van het minimumpensioen van 1.500 euro, het optrekken van alle sociale uitkeringen tot boven de armoedegrens tegen 2024 en een ambitieus klimaatbeleid is geen sprake meer.

Regering-Michel

Coens en Bouchez pleiten ervoor de arbeidsmarkt- en pensioenhervorming van de regering-Michel verder te zetten. Zo willen ze in tegenstelling tot Magnette de verstrengde loonnorm niet terugdraaien en mag de belastingdruk niet toenemen. Ook willen de informateurs doorvoeren wat de regering-Michel beloofde maar naliet: een serieuze sanering, zodat het structurele tekort onder 1 procent en de schuld onder 100 procent zouden zakken tegen het einde van de legislatuur.

Coens en Bouchez lijken de weg vrij te maken voor N-VA-voorzitter Bart De Wever, zodat die aan zet kan komen.

De vraag is waartoe de nota zal leiden als Coens en Bouchez maandag verslag uitbrengen bij koning Filip. De informateurs lijken niet aan te sturen op een vloeiende overgang van de paars-groene gesprekken naar onderhandelingen over een zogenaamde Vivaldi-coalitie met de socialisten, liberalen, groenen en christendemocraten.

De nota biedt wel wat eten en drinken voor de N-VA. Coens en Bouchez maken zelfs een vage opening voor de voorbereiding van een staatshervorming tegen 2024, terwijl de Franstalige liberalen daar in de vorige informatierondes nog een keihard veto tegen hadden uitgesproken.

Ruk naar rechts

Bovendien wordt de kernuitstap tegen 2025 niet bevestigd, zoals wel het geval was in de nota-Magnette. Coens en Bouchez zetten de deur open voor een verlenging van de levensduur van de kerncentrales, waarvoor de N-VA altijd heeft gepleit. België zou zich dan kunnen inschrijven in de Europese klimaatdoelstelling om de CO2-uitstoot tegen 2030 met 55 procent te verminderen.

De N-VA leert uit de nota dat Coens en Bouchez de partij er niet willen afrijden. De liberalen hebben het over een weinig ambitieuze CD&V-nota, die mossel noch vis is. In PS-kringen wordt gesproken over een ruk naar rechts die nergens toe leidt.