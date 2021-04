Nu ook onderzoek naar onverklaarbare geldstromen bij El Kaouakibi's WannaWork

Er is een nieuwe kras in het imago van het voormalige godenkind van Open VLD Sihame El Kaouakibi. Op vraag van de curator van Point Urbain, de failliete vennootschap El Kaouakibi en haar vriendin Erika Xuan Nguyen, is nu ook een voorlopig bewindvoerder aangesteld bij WannaWork, het rekruteringsbedrijf dat kansarme jongeren in contact wil brengen met bedrijven.

Volgens de curator bleek na een grondige studie van de boekhouding dat er ook bij deze vennootschap onverklaarbare geldstromen waren. Voorlopig bewindvoerder Jean Hendrickx zal het bestuur van WannaWork overnemen en moet binnen 21 dagen beslissen of het nog solvabel is. Indien niet, kan hij het faillissement uitroepen.

Vervalste facturen

Begin februari stelde de Antwerpse ondernemingsrechtbank Annemie Moens al aan als voorlopig bewindvoerder bij Let's Go Urban, een stedelijk cultuurproject dat kwetsbare jongeren via dans een stem wou geven. Moens is in haar rapport snoeihard voor El Kaouakibi, die ze neergezet als een facturen vervalsende oplichtster ‘die de laatste jaren meer oog had voor financieel gewin dan voor de jongeren van het stedelijk dansproject’.