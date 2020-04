Nu ook vertraging in nieuwe besmettingen

Voor het eerst spreken de virologen in ons land van een dalende trend in de pandemie

Ondanks de vele sterfgevallen in de rusthuizen lijkt de corona-epidemie nu echt over zijn hoogtepunt heen.

'Het virus wordt moe. De cijfers evolueren gunstig. Het is belangrijk dat we onze grip blijven aanhouden.' Dat is nu al dagen de boodschap van de Belgische anticoronatsaar Steven Van Gucht op de dagelijkse persconferentie van de overheidsdienst Volksgezondheid.

Van Gucht spreekt zelfs voor het eerst van een dalende trend in de cijfers. Vorige week was eerder nog sprake van een nivellering op een plateau, met dagelijks dezelfde, weliswaar hoge aantallen nieuwe opnames in onze ziekenhuizen en patiënten op intensieve zorg.

Italië en Spanje zeggen dat de epidemie bij hen een plateau heeft bereikt. Ik denk dat we bij ons - met de nodige voorzichtigheid - van een neerwaartse trend kunnen spreken. Steven Van Gucht Viroloog Volksgezondheid

Eerst en vooral: de crisis in de woonzorgcentra blijft, zoals door de wetenschappers al gezegd, aanhouden. Er zijn in de laatste 24 uur weliswaar minder doden (262) gerapporteerd dan maandag (303). Maar gezien het weekend en paasmaandag is voorzichtigheid geboden, omdat er vertraging kan zitten op het doorgeven van cijfers.

Rusthuizen

In de ziekenhuizen waren er in de laatste 24 uur 90 overlijdens in de ziekenhuizen, waarvan 39 in Vlaanderen. In de rusthuizen was dat bijna het dubbele, met 171 overlijdens in de woonzorgcentra, waarvan 86 in Vlaanderen. Tijdens de hele epidemie stierven nog altijd iets meer mensen in het ziekenhuis (2.149) dan in de rusthuizen (1.919). Maar Vlaanderen is de eerste regio waar het nu omgekeerd is. Meer mensen stierven in het rusthuis (1.039) dan in het ziekenhuis (953). Het zet ongetwijfeld extra druk om nog sneller te schakelen met de crisisplannen, zoals massaal testen van personeel en bewoners en het elders onderbrengen van gezonde bewoners.

1.039 Overlijdens in Vlaamse rusthuizen In Vlaanderen stierven nu meer mensen in het rusthuis (1.039) dan in het ziekenhuis (953).

Ondanks de hoge sterftecijfers zien de wetenschappers opnieuw veel positieve trends in de dagelijkse update van cijfers. Het meest opvallend: er hebben de voorbije 24 uur maar 530 nieuwe mensen positief getest op het coronavirus, bijna de helft van de dag ervoor (942). De dagen ervoor lag het aantal positieve tests rond 1.500. Opnieuw: er is voorbehoud, want een mogelijk weekend-effect. De 530 tests zijn de uitkomst van 2.000 tests, terwijl het aantal tests voorbije week tussen 4 à 5.000 per dag bedroeg.

Er waren ook weer minder ziekenhuisopnames, 242 tegenover 310 een dag eerder. Het gaat om een halvering van de dagelijkse opnames tegenover een week geleden. En er liggen op één dag ook weer elf mensen minder op intensieve zorg (1.223).

Er liggen wel nog altijd ruim 5.500 mensen in het ziekenhuis met covid-19, de longziekte die het coronavirus veroorzaakt. Dat zijn er opnieuw wat meer dan de voorbije dagen, ook omdat er wat minder mensen genezen zijn verklaard en ontslagen uit het ziekenhuis (161). Een slag gewonnen, maar allerminst de oorlog.

Lockdown

Die positieve geluiden komen er aan de vooravond van nieuw politiek topoverleg over de lockdown-maatregelen. Nu al staat vast dat er verlenging komt. Waarom met deze cijfers dan geen versoepeling? Er liggen nog teveel mensen in het ziekenhuis om nu al het risico te nemen op een nieuwe golf besmettingen. De wetenschap kent het virus nog altijd onvoldoende om zeker te zijn hoe het zich zal gedragen bij aanpassing van de lockdownregels. Het buitenlandse voorbeeld leert wel dat de staart van de epidemie - van de piek waar België nu net voorbij lijkt naar het einde - heel lang kan worden.

