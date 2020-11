Nucleaire splijtstof voor Vivaldi

Het achterpoortje over de kernuitstap in het regeerakkoord is een pak kleiner geworden nu Engie beslist heeft om niet langer te investeren in een mogelijke levensduurverlenging. Groen heeft de liberalen in snelheid genomen.

De sluiting van de kerncentrales is de reden waarom de groenen in Vivaldi zijn gestapt, net zoals ze met de kernuitstap het verschil al wilden maken toen Guy Verhofstadt (Open VLD) in 1999 paars-groen voor het eerst boven de doopvont hield.

De groenen werden destijds wel gerold. In de wet op de kernuitstap was een achterpoortje opengelaten. De reactoren zouden alleen maar worden stilgelegd als de bevoorradingszekerheid niet in het gedrang kwam en de prijzen de pan niet uit swingden. Zolang die deur voor de nucleaire optie op een kiertje stond, bleven investeringen in hernieuwbare energie uit, waardoor de levensduur van de kerncentrales keer op keer werd verlengd.

Met paars-groen bis willen de groenen het werk afmaken. Ecolo-kopman Jean-Marc Nollet had in de regeringsonderhandelingen van in het begin zijn zinnen gezet op de sluiting van de kerncentrales. En hij was geduldig. Hij wilde de formatie niet in gevaar brengen door de coalitiepartners te bruuskeren. Lange tijd bleef de kernuitstap tussen haakjes staan. Maar in de laatste rechte lijn haalde hij de trofee toch binnen.

Geen haalbare kaart

Toen Bart De Wever (N-VA) en Paul Magnette (PS) in augustus met vijf partijen (N-VA, PS, sp.a, CD&V en cdH) een deal hadden, waren ze het erover eens de twee jongste reactoren - Doel 4 en Tihange 3 - tien jaar langer open te houden. Ook de liberalen waren ervan overtuigd dat die twee centrales langer moesten worden opengehouden. De N-VA brengt graag in herinnering dat Egbert Lachaert in zijn campagne voor het voorzitterschap bij Open VLD zei dat het geen haalbare kaart leek alle kerncentrales in 2025 dicht te doen.

Ook al moesten de liberalen bij de federale regeringsvorming de kernuitstap aan de groenen gunnen, opnieuw werd eenzelfde achterpoortje opengelaten. Als de bevoorradingszekerheid niet gegarandeerd was en de elektriciteitsprijzen verder stegen, dan zouden de twee jongste centrales tien jaar langer worden opengehouden. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez wees daar als 'behoeder van het regeerakkoord' nog eens op in een tweet.

Stekker eruit

Maar de groenen laten zich deze keer niet in de luren leggen. Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) heeft de liberalen in snelheid genomen. In een 'constructief gesprek' met Engie, de Franse uitbater van de Belgische kerncentrales, heeft ze de boodschap overtuigend gebracht dat de kerncentrales wel degelijk dichtgaan in 2025. Engie zet de investeringen stop die nodig zijn voor een verlenging van de levensduur van de twee jongste centrales.

Al laat Engie Electrabel woensdag op Twitter wel weten dat de regering nog tot eind dit jaar de tijd heeft om te beslissen. Tot dan zijn er twee opties: ofwel worden alle centrales gesloten ofwel blijven Doel 4 en Tihange 3 tien jaar langer open. Meteen dreigt het dossier een splijtzwam te worden in de regering-De Croo.

Electrabel-voorzitter Johnny Thijs had achter de schermen al langer duidelijk gemaakt dat Engie dit jaar al uitsluitsel moest hebben over de sluiting van de kerncentrales. Die beslissing kon niet worden uitgesteld tot eind volgend jaar, het moment waarop de regering-De Croo een evaluatie wilde maken. De liberalen wilden Thijs' boodschap niet horen. Nu moeten ze dus wel beslissen wat ze gaan doen.

Meteen is de vraag of de sluiting van de kerncentrales de bevoorradingszekerheid niet in het gedrang brengt en ze de elektriciteitsfactuur niet de hoogte injaagt. Want als het licht uitgaat, of als de gezinnen meer belastingen moeten betalen en de bedrijven opgezadeld worden met een concurrentienadeel, dan komt dat niet alleen de groenen, maar heel Vivaldi duur te staan.

Geloofsbelijdenis

Dat de groenen eindelijk zekerheid willen bieden aan de markt is belangrijk om de energietransitie te maken, die in ons land al te lang het voorwerp is geweest van een stop-and-gobeleid. Maar het is vooral een geloofsbelijdenis als Van der Straeten zegt dat het mogelijk is zonder kernenergie voort te gaan.

Of het lukt, hangt in grote mate af van het voornemen kernenergie te vervangen door gascentrales. Dat gascentrales meer CO2 uitstoten, is moeilijk voor de groenen, maar belangrijker is dat de vervanging van de kerncentrales meer kansen biedt voor een verdere doorbraak van hernieuwbare energie, die een dwingende plicht is geworden vanuit Europa.

Het is niet omdat belastingen worden verschoven van de elektriciteitsfactuur naar de begroting, dat de belastingbetaler er niet voor opdraait.

Toch dreigen in deze transitieperiode de kosten hoog op te lopen. Als de regering de kernuitstap op vraag van Engie tegen eind dit jaar of zoals voorzien in het regeerakkoord tegen eind 2021 evalueert, zal in elk geval nog niet duidelijk zijn of er genoeg gascentrales zijn om de kernuitstap op te vangen. Evenmin zal tegen dan al duidelijk zijn wat de kostprijs daarvan wordt. Voor de gascentrales is een CRM-steunmechanisme uitgedokterd dat nog groen licht moet krijgen van Europa.