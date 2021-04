Nucleaire taks zakt naar dieptepunt

De nucleaire taks die de eigenaars van de kerncentrales van Doel en Tihange moeten betalen, is gedaald naar het laagste niveau sinds de invoering ervan. De federale overheid int dit jaar 72 miljoen euro.

Federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) legde het bedrag voor drie jaar vast in een Koninklijk Besluit, waarmee ze de zekerheid krijgt dat de belasting geïnd kan worden. Ze volgt daarmee het advies van de energiewaakhond CREG die op basis van de bestaande regelgeving het bedrag van de taks had berekend.

In elk geval garandeert deze beslissing dat een deel van de nucleaire overwinsten terugvloeien naar de samenleving.

Er zijn twee redenen waarom de nucleaire bijdrage gedaald is. Door de veelvuldige technische problemen en onderhoudsonderbrekingen is de beschikbaarheid van de kerncentrales de laatste jaren sterk afgenomen. Daardoor zakken de opbrengsten en daarmee ook de nucleaire taks. Daarnaast heeft de vorige regering met Electrabel en Luminus een overeenkomst gesloten waardoor enkel nog de vier oudste kerncentrales onderworpen zijn aan de repartitiebijdrage . Doel 1 en 2 en Tihange 1 moeten niet langer de heffing betalen.

Overwinsten

‘In elk geval garandeert deze beslissing dat een deel van de nucleaire overwinsten terugvloeit naar de samenleving’, zegt Van der Straeten. ‘Dat is niet meer dan logisch, want de belastingbetaler heeft in het verleden al stevig bijgedragen voor de versnelde afschrijving van de kerncentrales.’