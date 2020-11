'Nultolerantie voor geweld tegen politie'

Federaal minister van Justitie Vincent Van Quickenborne heeft in overleg met het college van procureurs-generaal een rondzendbrief opgesteld die 'nultolerantie en een lik-op-stukbeleid' invoert voor geweld tegen politieagenten. Dat heeft hij dinsdag aangekondigd in 'De Ochtend' op Radio 1.

Zaterdag raakte een agent van de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene gewond na een interventie bij een man die geen mondmasker droeg. Het is lang niet de eerste keer dat politieagenten worden aangevallen bij coronacontroles. Van Quickenborne beloofde vorige week al dat hij via een rondzendbrief werk wilde maken van nultolerantie voor politiegeweld.

Systematische vervolging

Die rondzendbrief is nu klaar. In die brief staat dat politiegeweld voortaan systematisch vervolgd wordt. Zo verdwijnt het zogenaamde 'opportuniteitssepot', waarmee het parket beslist om bijvoorbeeld wegens capaciteitsproblemen of andere prioriteiten niet te vervolgen. Voortaan wordt vanaf één dag arbeidsongeschiktheid vervolgd.