OCMW mag geen gemeenschapsdienst meer voorstellen

OCMW's zullen leefloners niet meer mogen voorstellen om een gemeenschapsdienst uit te voeren als opstapje naar hun re-integratie in de arbeidsmarkt. Dat is het gevolg van een arrest van het Grondwettelijk Hof.

De invoering van de gemeenschapsdienst stond in 2014 in het regeerakkoord van de regering-Michel en werd in 2016 gerealiseerd. Het zijn de lokale OCMW's die leefloners een gemeenschapsdienst op vrijwillige basis kunnen voorstellen, in het kader van een 'geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie' (GPMI).