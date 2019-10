Olie op de golven na clash over noodbegroting

De restregering is bereid met het parlement een oplossing te zoeken om extra centen naar de zorgsector te laten vloeien. Niemand heeft zin in een nieuwe begrotingsclash, met de PVDA en het Vlaams Belang als winnaars.

De Kamer komt vandaag uitzonderlijk bijeen tijdens de herfstvakantie om een shutdown van de overheid te vermijden. De geplande stemming van de tweemaandelijkse noodbegroting moest vorige week uitgesteld worden nadat een opmerkelijke wisselmeerderheid was ontstaan voor een amendement van de PVDA om 67 miljoen extra te pompen in de zorgsector.

Het kwam de groenen en de socialisten op een geweldige uithaal vanuit de partijen van de restregering te staan. ‘Onverantwoord gedrag’, zeiden Servais Verherstraeten (CD&V) en Egbert Lachaert (Open VLD). Op een moment dat de begroting al ontspoord is nog eens een ongedekte cheque uitschrijven, is ‘spelen met vuur’, luidde het.

Volgens de sp.a en Groen richten CD&V en Open VLD zich op de verkeerde vijand. ‘Het is dankzij ons dat de noodbegroting al bijna een jaar aan een stuk goedgekeurd geraakt. Het is net een coalitie van de N-VA en het Vlaams Belang die tot nu toe altijd tegenstemde’, aldus een kopstuk van Groen.

De voorbije dagen leken de vijandigheden gewoon verder te gaan. Maandag verklaarden Lachaert en de nieuwe minister van Begroting David Clarinval (MR) dat de noodbegroting mét zorgamendement vandaag gewoon goedgekeurd wordt, omdat het PVDA-voorstel hoe dan ook dode letter blijft. Er is namelijk geen wettelijke basis. Normaal moet de minister van Volksgezondheid een Koninklijk Besluit schrijven, maar voor een regering in lopende zaken is de ruimte om nieuwe initiatieven te nemen beperkt.

Maar ook bij Groen en de sp.a wordt kalmte gepredikt. Geruchten dat de sp.a ook een verlaging van de btw op elektriciteit zou laten goedkeuren, worden tegengesproken. ‘Men duwt ons in het kamp van de onverantwoorden, maar dat zijn we niet. We dienden ook al besparingsvoorstellen in, zoals het opschorten van de verlaging van de vennootschapsbelasting’, zegt Kamerlid Joris Vandenbroucke (sp.a).