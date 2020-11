'Om het halfuur trein in elk station'

Minister van Mobiliteit George Gilkinet (Ecolo) wil mensen overtuigen om de wagen om te ruilen voor minder vervuilende alternatieven.

Gilkinet wil dat op termijn in elk Belgisch station om de dertig minuten een trein stopt. Dat zegt hij in zijn beleidsnota. Nu is dat in kleine, landelijke stations soms maar om het uur of om de twee uren.



Gilkinet hoopt met een ambitieus treinaanbod mensen te overtuigen om de wagen om te ruilen voor goedkopere en minder vervuilende alternatieven, zegt hij. In elk station zou daarom om de dertig minuten een trein moeten vertrekken. In het hart van de grote agglomeraties zou dat om de tien minuten moeten, vindt hij.

Buiten de spitsuren mioeten meer treinen en personeel beschikbaar zijn. Georges Gilkinet Minister van Mobiliteit

In het contract met de NMBS zal meer nadruk moeten liggen op beschikbaarheid van treinen en personeel buiten de spitsuren, vooral 's avonds en in het weekend, zegt de minister. Hij wil de treinreizigers meer spreiden en laat onderzoeken hoe tarieven daarbij een rol kunnen spelen. De NMBS wil al langer tariefflexibiliteit om reizen in de daluren te stimuleren.