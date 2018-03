Onbelast bijverdienen blijft in communautaire koelkast

Het ziet er naar uit dat het onbelast bijverdienen er pas tegen de zomer zal komen. De maatregel uit het Zomerakkoord van de regering-Michel kan in de Kamer niet goedgekeurd worden, zolang het belangenconflict loopt dat het parlement van de Franstalige Brusselaars (Cocof) had ingeroepen. Die vrezen dat door het onbelast bijverdienen oneerlijke concurrentie ontstaat.

In het overleg tussen afgevaardigden van de verschillende parlementen in ons land werd dinsdagochtend geen overeenstemming bereikt. Daardoor loopt de eerste termijn van 60 dagen af en verhuizen de besprekingen nu naar de Senaat .

De Senaat krijgt op zijn beurt 30 dagen om een advies uit te brengen aan het Overlegcomité, waarin de verschillende regeringen samenzitten. Het Overlegcomité krijgt dan 30 dagen om tot een oplossing te komen. Is er dan nog geen eensgezindheid, dan eindigt het belangenconflict en kan in de Kamer over het wetsontwerp over onbelast bijverdienen worden gestemd.

Laatste horde Zomerakkoord

Het onbelast bijverdienen maakt deel uit van het Zomerakkoord dat de regering-Michel vorige zomer sloot. Het kwam er op vraag van Open VLD. Werknemers, zelfstandigen en gepensioneerden zullen daardoor tot 500 euro per maand onbelast mogen bijverdienen, bijvoorbeeld als oppas, pianoleraar, sportcoach of fietskoerier voor een erkend deelplatform.

‘Er is dinsdag geen overeenstemming bereikt’, zegt CD&V-Kamerlid Stefaan Vercamer. ‘Maar vanuit Franstalige kant krijgen we het signaal dat er openheid is voor suggesties. We zien dan wel wat daar mee kan gebeuren in de overlegcomités.’