Onbelast bijverdienen vanaf 15 juli

De Kamer stemt vandaag over het wetsontwerp dat het mogelijk maakt om 500 euro per maand onbelast bij te verdienen. De regeling moet al over tien dagen ingaan.

Het onbelast bijverdienen was een maatregel uit het Zomerakkoord dat de regering-Michel vorig jaar bereikte. De definitieve goedkeuring had echter heel wat voeten in de aarde, onder meer door een belangenconflict dat het parlement van de Franstalige Brusselaars had ingeroepen.

Vandaag zou het ontwerp dan toch eindelijk door de Kamer moeten geraken. Het laat mensen die minstens vier vijfde werken toe om tot 6.000 euro per jaar onbelast bij te verdienen met klusjes, bijlessen of met taken in het verenigingsleven. Regeringspartij Open Vld was de grote pleitbezorger van het onbelast bijverdienen.

De Standaard vernam van het kabinet van minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD) dat de regeling in principe op 15 juli ingaat.