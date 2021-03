Ondanks groei verdwijnen dit jaar jobs

Na het uitzonderlijke jaar 2020 wordt ook 2021 in economische termen atypisch: ondanks de stevige groei verdwijnen dit jaar tienduizenden jobs.

Hoe groot is de schade na de coronaschok en hoe raken we er weer bovenop? Dat is een van de belangrijkste economische vragen van het jaar. Een studie van ING België toont hoe schizofreen dat herstel zal lopen.

Dat komt omdat de overheid massaal tussenkwam om de schok van vorig jaar te dempen. De Belgische economie kromp in 2020. In normale omstandigheden verdwijnen in zo'n recessie 75.000 jobs, zegt ING-econoom Philippe Ledent. Door de staatssteun werd dat beperkt tot 22.000.

Maar dit jaar volgt de weerbots. De economie herstelt met 3,6 procent, schat ING, maar dat leidt niet tot herstel van de werkgelegenheid. Integendeel: de schok op de arbeidsmarkt dendert voort. Ledent schat dat dit jaar 15.000 tot 20.000 banen verdwijnen.

20.000 ING schat dat dit jaar 15.000 tot 20.000 banen verdwijnen.

Dat cijfer verbergt een veel grotere schok. Normaal kan je in een jaar met zo'n groei makkelijk 60.000 extra jobs creëren, zegt Ledent. Maar door de impact van een vrij harde brexit en de coronacrisis zijn het er in de kering 80.000 minder, waardoor de teller in het rood gaat.

Faillissementenstorm

De ING-schattingen zijn aan de optimistische kant. De Nationale Bank en het Federaal Planbureau verwachten dat het banenverlies tot drie keer zo hoog kan oplopen. ING rekent bovendien op 10.000 extra faillissementen dit jaar, boven op het normale niveau. Ook die schatting is veel zonniger dan de ramingen die bedrijfsdata-expert Graydon maakt.

De ING-schattingen zijn optimistisch. De Nationale Bank en het Federaal Planbureau verwachten dat het banenverlies tot drie keer zo hoog kan oplopen.

Dat komt, zegt Ledent, omdat Graydon een foto maakt op basis van de bedrijfsbalansen van eind 2019. Daaruit concluderen ze dat een op de drie bedrijven over te weinig kapitaal beschikt om de storm te trotseren. In die hypothese is er dit jaar helemaal geen economische groei, zegt Ledent.

Hij is optimistischer omdat hij ervan uitgaat dat de meeste bedrijven dat extra kapitaal en die nieuwe investeerders zullen vinden. 'Stel dat we midden in een derde golf van het virus zaten. Dat er geen vaccin was en geen enkel perspectief. Dan zouden veel bedrijven in moeilijkheden er wellicht mee stoppen.'

'Maar dat perspectief is er vandaag wel,' zegt Ledent, 'de rente is laag, de gezinnen hebben kunnen sparen en zodra het mag zullen ze dat geld weer uitgeven. We gaan ervan uit dat in die omstandigheden veel mensen willen investeren in bedrijven.'

Vaccinaties

Net zoals de andere banken denkt ING dat de groei in het eerste halfjaar mager wordt. Het herstel wordt pas na de zomer verwacht. Ledent zegt dat de stijgende coronacijfers deze week zijn economische prognoses niet meteen veranderen.

'We zijn zo voorzichtig omdat de vaccinaties traag gaan', zegt Ledent. 'Daarom is het te vroeg om in het tweede kwartaal al groei te verwachten. In het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten kan dat wel, omdat de vaccinaties er al verder staan.'

De sleutel tot het herstel later dit jaar ligt in de arbeidsmarkt. Ook dat loopt asymmetrisch.De horeca is nog altijd dicht en doet beroep op tijdelijke werkloosheid. Alarmerender vindt Ledent dat sommige bedrijven ook voor meer dan 10 procent van de werknemers beroep doen op die tijdelijke werkloosheid, terwijl ze perfect via telewerk kunnen draaien. Voorbeelden zijn de reclamesector, bedrijven voor marktonderzoek, verhuur, leasing en sommige industriebedrijven. Het wijst op een lage vraag.

In het geval van de industrie - die weer op het niveau van voor de crisis draait - kan Dat erop wijzen dat bedrijven dezelfde omzet boeken met minder mensen en er dus na de tijdelijke werkloosheid definitieve werkloosheid volgt.