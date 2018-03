Ondernemer vervolgd voor nepwoonst in Monaco

Het parket van West-Vlaanderen vervolgt een ondernemer uit Harelbeke omdat hij al jaren beweert te wonen in een appartement in Monaco terwijl hij werkelijk in België zou wonen.

De avenue Princesse Grace in Monaco, genoemd naar Grace Kelly, is één van de duurste straten ter wereld. Je betaalt er gemakkelijk 82.000 euro per vierkante meter. Uit een eerder onderzoek van De Tijd was al gebleken dat 42 Belgische bedrijfsleiders hun officiële woonst hebben op die avenue Princesse Grace.

Eén van hen is de 55-jarige Philip Vlieghe, de ondernemer achter het houtverwerkend bedrijf Omniplex uit Harelbeke, dat met 6 vestigingen 44 miljoen euro omzet draait. Hij woont officieel in het twaalf verdiepingen hoge appartementsgebouw ‘Le Bahia’, waar nog vier andere Belgische bedrijfsleiders beweren te wonen.

Huiszoekingen

Maar het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, ziet dat anders. Het vervolgt Vlieghe voor domiciliefraude. Om dat te bewijzen hebben de speurders huiszoekingen uitgevoerd op alle adressen die aan de bedrijfsleider gelinkt zijn, van Knokke, Harelbeke en Nice tot Monaco.

Ook de gezinssituatie van de ondernemer, de grootte van zijn woonst in België tegenover die in Monaco, de locatiegegevens en foto’s op zijn gsm tot sporen op sociale media moeten aantonen dat de man gewoon in ons land woont.

Domiciliefraude

Volgens de advocaat van Vlieghe, Stefan Sablon, is daarmee nog helemaal niet bewezen dat de bedrijfsleider domiciliefraude kan aangewreven worden. ‘Over de plaats waar iemand zijn fiscaal domicilie heeft, kan men van mening verschillen. Daarom is er nog geen domiciliefraude.’

Want ondanks zijn vervolging in België heeft de ondernemer wel opnieuw een verblijfsvergunning gekregen van Monaco. Die zou je niet krijgen als je er maar twee keer per jaar de brievenbus zou ledigen, luidt het.

En als een bedrijfsleider nu eenmaal zakenbelangen in het buitenland heeft - Omniplex heeft een vestiging in Frankrijk - en daardoor zeer veel in het buitenland verblijft, is het volgens de advocaat niet evident om te beweren dat de man effectief hier woont.

Geldstromen

De woordvoerder van het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, Tom Janssens, kan geen commentaar geven over de zaak. Het dossier ligt voor de raadkamer. Die zal beslissen of de ondernemer voor de strafrechter moet verschijnen. De bank die de geldstromen beheerde noch de betrokken fiscale raadgever worden vervolgd.

Het strafdossier tegen Vlieghe gaat wel nog over meer dan alleen de domiciliefraude. Ook zijn houtgroep Omniplex zelf, die 120.000m³ aan hout en platen verhandeld per jaar, wordt mee vervolgd, net als verschillende verantwoordelijken van het bedrijf.

Ook op verschillende vestigingen van Omniplex zijn tijdens het onderzoek huiszoekingen uitgevoerd. Er is volgens het gerecht sprake van een miljoenenbelastingfraude, waarbij de officiële woonst in Monaco mogelijk ook geholpen heeft om zwart geld weg te krijgen.

Monegaskische politiemensen

Het is uitzonderlijk dat een Vlaamse ondernemer voor de strafrechter dreigt te belanden voor domiciliefraude in Monaco. Al raakte onlangs nog bekend dat de Bijzondere Belastinginspectie nu 130 dossiers bekijkt van Belgen die mogelijk veinzen dat ze in Monaco wonen.