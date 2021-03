Ondernemers boos op 'kafkaiaanse' regering-De Croo

De ondernemersorganisaties Voka en Unizo zijn niet te spreken over de de 'kafkaiaanse' telewerkregistratie die de regering-De Croo hen oplegt.

De overheid wil beter controleren of bedrijven zich houden aan de verplichting dat werknemers moeten telewerken als dat kan. Elke maand zullen alle ondernemingen online moeten invoeren wie niet kan telewerken. 'Buitensporige rompslomp voor nul resultaat', meent de kmo-organisatie Unizo. 'Nutteloos', zegt ook de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka.

Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) kondigde de elektronische registratie eerder deze week aan. Vanaf zaterdagavond wordt een app beschikbaar op de portaalsite van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Elke onderneming - publiek of privaat - moet er het aantal personeelsleden invoeren per filiaal, net als het aantal personeelsleden dat een taak uitvoert waarvoor telewerk niet kan en dat voor een tijdsspanne van een maand.

De verplichte registratie leidde in de regering zelf tot wat discussie, want voor de bedrijven komt ze neer op extra rompslomp. Unizo-topman Danny Van Assche is daar niet over te spreken. 'Nog maar eens extra administratieve rompslomp voor onze nu al zwaar beproefde ondernemers, terwijl je heel grote vraagtekens kan plaatsen bij het nut', hekelt hij. Hij begrijpt bijvoorbeeld niet dat de regel ook geldt voor ondernemingen waar sowieso niemand kan telewerken, zoals bakkers.

'Het is duidelijk dat de overheid heeft verzuimd om een voorafgaande regelgevingsimpactanalyse door te voeren', zegt Van Assche. 'Als ze dat wel had gedaan, zou ze samen met ons beseffen dat de opgelegde procedure onwerkbaar is en volstrekt niet in verhouding staat tot het doel. En dat voor een overheid die heeft aangekondigd dat ze de administratieve lasten met 30 procent zal laten dalen.'

De tool is bijkomende en nutteloze administratie, terwijl veel ondernemers bezig zijn met de redding van hun bedrijf. Hans Maertens Topman Voka

Ook Voka-topman Hans Maertens is streng voor de regering-De Croo. 'De tool is bijkomende en nutteloze administratie, terwijl ondernemers bezig moeten zijn met hun onderneming en velen met de redding ervan', klinkt het in een tweet. 'Hij zal ons niet meer doen telewerken.'