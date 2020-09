Onderzoek naar rol justitie in zaak-Chovanec

De Hoge Raad voor de Justitie start een onderzoek naar de manier waarop het gerecht is omgesprongen met het dossier-Chovanec. Dat gebeurt voor de eerste keer in een nog niet afgesloten gerechtelijk dossier.

De Hoge Raad voor de Justitie gaat onder de loep nemen of er bij het gerecht in Charleroi fouten zijn gemaakt in het onderzoek naar de dood van de Slovaakse man Jozef Chovanec in een politiecel op de luchthaven van Charleroi. De verenigde advies- en onderzoekscommissie van de Hoge Raad heeft donderdag besloten om een bijzonder onderzoek te voeren naar het verloop van de gerechtelijke procedure. Zoals gebruikelijk zal zo'n bijzonder onderzoek gaan over eventuele (structurele) disfuncties en niet over individuele verantwoordelijkheden.

Zoals steeds gaat een bijzonder onderzoek van de Hoge Raad voor de Justitie over eventuele (structurele) disfuncties, niet over individuele verantwoordelijkheden. Hoge Raad voor de Justitie

Het is de eerste keer dat de Hoge Raad voor de Justitie een bijzonder onderzoek voert in een gerechtelijk dossier dat nog niet afgesloten is. Over de gebeurtenissen zelf zal de Hoge Raad zich dus niet mogen buigen. De Hoge Raad doet sowieso nooit uitspraken over de inhoud van rechterlijke beslissingen. De onafhankelijkheid van de rechterlijke macht is essentieel voor het functioneren van de rechtsstaat', zegt de Hoge Raad in een persbericht.

Onderzoeksteam

Een onderzoeksteam onder leiding van een magistraat zal onderzoeken hoe het dossier precies is opgestart, hoe het verder is verlopen, welke controlemechanismen zijn toegepast en hoe de communicatie tussen de gerechtelijke autoriteiten en de politie is verlopen. Om het onderzoek sereen te laten verlopen, zal de Hoge Raad niet verder communiceren over de zaak tot het verslag klaar is.

De advocaat van de weduwe van Chovanec was donderdag niet te spreken over de communicatie van het parket-generaal van Bergen. Dat had woensdag voor het eerst de stilte doorbroken over de affaire. De belangrijkste boodschap was dat 'in tegenstelling tot wat wordt beweerd, het in dit stadium van het onderzoek niet bewezen lijkt dat het optreden van de politieagenten de directe oorzaak was van de dood van het slachtoffer.' Dat is de kern van het strafonderzoek: achterhalen of de politieagenten strafrechtelijk verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de dood van Chovanec.

Ondanks wat de gelekte bewakingscamerabeelden deden vermoeden, onthulde het parket-generaal dat de onderzoeksrechter verschillende expertenonderzoeken heeft gevraagd, zoals een autopsie, een anatomo-pathologisch onderzoek en een toxicologische analyse. Uit die onderzoeken zou niet blijken dat de politieagenten een borstcompressie hebben uitgeoefend die zou hebben geleid tot de dood van het slachtoffer. Daarom heeft de onderzoeksrechter in januari het dossier afgerond zonder de politieagenten in beschuldiging te stellen voor de dood van Chovanec.

Wereldvreemd

Dat het dossier toch nog loopt, heeft te maken met de weduwe van Chovanec, die bijkomende onderzoekshandelingen eiste en daarvoor in mei 2020 een dossier heeft ingediend. Daarom is er nog een panel van drie deskundigen aangesteld, met onder meer een psychiater, om de zaak verder te bekijken. Het onderzoek wordt dus voortgezet, besloot het parket-generaal.