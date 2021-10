Onenigheid tussen PS en MR staat begrotingsakkoord nog in de weg

De federale meerderheidspartijen zijn het eens over de begroting, de energiefactuur en een reeks hervormingen. Wel is er nog onenigheid tussen de PS en de MR over nachtarbeid in de e-commerce en een lastenverlaging bij de aanwerving van werknemers.

Na een vergadering over de begroting en een reeks hervormingen die meer dan zestien uur heeft geduurd zijn de federale meerderheidspartijen dinsdagochtend uit elkaar gegaan. De regering-De Croo is het eens over de grote lijnen van een begrotingsdeal, maar er is nog geen eensgezindheid over een regeling voor de nachtarbeid in de e-commerce en het terugdraaien van de korting op de sociale bijdragen voor de aanwerving van eerste werknemers.

De onenigheid zit er vooral nog tussen de PS en de MR. Premier Alexander De Croo (Open VLD) probeert via bilateraal overleg met beide tot een definitief akkoord te komen.

Voor de PS ligt een regeling voor soepelere nachtarbeid in de e-commerce moeilijk, de MR houdt vast aan de vrijstelling op sociale bijdragen bij de aanwerving van de eerste werknemers. De tijd dringt, want De Croo wordt dinsdagmiddag in de Kamer verwacht voor zijn beleidsverklaring.

Over de begroting, een reeks investeringen en een hervormingspakket zijn de federale meerderheidspartijen het wel eens. Het begrotingstekort wordt volgend jaar teruggedrongen van 5,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp) tot 3,1 procent. Grotendeels is dat te danken aan het wegvallen van verschillende corona-uitgaven, al willen de Vivaldi-partijen ook een bijkomende inspanning van 2,4 miljard euro doen.

Het grootste deel van die inspanning werd bij de regeringsonderhandelingen al vastgelegd. Het gaat dan onder meer over de effectentaks, die volgend jaar 430 miljoen euro moet opbrengen.

Energiefactuur

Verschillende delen van het akkoord waren maandag al uitgelekt. Zo raakten de Vivaldi-partijen het eens over een pakket van 700 miljoen euro aan maatregelen om iets te doen aan de stijgende energiefactuur.

Lees Meer Energiefactuur wordt tot 100 euro lichter

Naast de verlenging van het uitgebreide sociaal tarief voor een miljoen gezinnen en een eenmalige korting van 80 euro voor de lage inkomens gaat het over een hertekening van de factuur die alle gezinnen zonder sociaal tarief vanaf 2022 een voordeel van 30 euro per jaar oplevert. Er komt een energienorm, die de stijging van de energieprijzen vanaf volgend jaar binnen de perken moet houden.

80 Eenmalige energiekorting Naast de verlenging van het uitgebreide sociaal tarief voor een miljoen gezinn komt er ook nog eenmalige korting van 80 euro voor de lage inkomens.

Er is ook akkoord over een reeks arbeidsmarkthervormingen die ertoe moeten bijdragen dat meer mensen aan de slag gaan. Nu zijn zeven op de tien van de 20- tot 64-jarigen aan de slag, de regering heeft zich tot ambitie gesteld dat te verhogen tot 80 procent in 2030. Om dat doel dichterbij te brengen, komen er twaalf nieuwe maatregelen die ervoor moeten zorgen dat knelpuntvacatures gemakkelijker raken ingevuld.

Werknemers krijgen daarenboven recht op vijf dagen opleiding per jaar tegenover twee vandaag. Van wie ontslagen wordt zal de ontslagvergoeding ook deels worden ingezet voor opleiding. Die regeling bestaat al in de theorie, maar werd in de praktijk nauwelijks of niet gebruikt. De regio's, die bevoegd zijn voor het activeren van werkzoekenden en niet-actieven, krijgen ook een grotere autonomie om een eigen beleid te voeren.

Langdurig zieken

Maandag werd ook al duidelijk dat het ziektebriefje verdwijnt bij de eerste dag ziekte en dat er een beperkte sanctie komt voor langdurig zieken die hun re-integratie naar werk boycotten. Als zij een vragenlijst waarin gepeild wordt naar hun toestand niet invullen of hun kat sturen op een overlegmoment kunnen ze 2,5 procent van hun uitkering verliezen.

Bedrijven met meer dan 50 werknemers die fors meer langdurig zieken hebben dan gemiddeld riskeren dan weer een boete van 2,5 procent van de loonmassa van een kwartaal. 55-plussers zouden daarbij niet worden meegteld. Ook ziekenfondsen, die mee bevoegd zijn voor de re-integratie, kunnen een sanctie krijgen als ze te weinig re-integratietrajecten opstarten.