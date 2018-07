Online gokinzetten verdubbelen in drie jaar

De inzet bij online gokken is in Vlaanderen in drie jaar gestegen van 88 tot 170 miljoen euro. Dat blijkt uit nieuwe cijfers die De Tijd opvroeg bij de overheidsdienst Financiën.

Online gokken neemt in ons land een ongekende vlucht. Nieuwe statistieken van de federale overheidsdienst Financiën tonen een forse groei van de ingezette online wedsommen. De door de fiscus gerapporteerde evolutie, van 88,3 miljoen in 2014 tot 170 miljoen vorig jaar in Vlaanderen, is zelfs nog een onderschatting.

De belastingdienst raamt de wedsommen op basis van de belastbare basis. Die berekent hij op basis van de belasting van 11 procent die de gokbedrijven op hun inkomsten betalen. Maar daarbij wordt geen rekening gehouden met de door de gokbedrijven uitgekeerde winsten.

Illegale markt

De werkelijk ingezette bedragen liggen dus nog een stuk hoger. Bij navraag kon of wilde niemand kwijt hoeveel aan de gokkers wordt uitgekeerd. De goksector zou in België goed zijn voor een half miljard euro, de legale en de illegale markt samen.

In Brussel is de stijging nog groter dan in Vlaanderen. De ‘belastbare basis’ steeg er van 10 miljoen in 2014 naar ruim 27 miljoen vorig jaar, een verdrievoudiging in drie jaar. Het totaal voor Brussel en Vlaanderen stijgt zo van bijna 100 miljoen tot net geen 200 miljoen euro.

Financiën beschikt niet over de cijfers voor Wallonië. De gokbelasting is een gewestelijke materie en Wallonië int die zelf. Voor Vlaanderen en Brussel blijft de federale overheid het geld innen.

Goklust

De forse stijging van de online wedsommen zet in de verf hoe snel de sector groeit. De Kansspelcommissie, de waakhond van de goksector, meldde vorige week aan De Tijd een piek in de gokactiviteit tijdens het WK voetbal.

Dagelijks spelen tot 125.000 Belgen online, dubbel zoveel als normaal. Daarnaast komen er elke dag tot 8.000 nieuw geregistreerde spelers bij, terwijl het gemiddelde normaal onder 2.000 ligt.

De grote goklust en alomtegenwoordigheid van gokreclame zet politiek steeds meer kwaad bloed. De openbare omroep VRT kwam onder vuur te liggen voor reclamedeals rond de WK-programmatie met de gokbedrijven Unibet en Napoleon Games.

Agressief adverteren

Unibet adverteert ook agressief op de Sporza-website van de VRT, waarbij boven de livestreams en tussenstanden van matchen live aangepaste banners verschijnen.

Zo verschenen meteen nadat het in de achtste finale 1-1 was geworden in de match Kroatië-Denemarken Unibet-boodschappen op Sporza dat ‘Denemarken bij een gelijke stand na vijf minuten niet heeft verloren in 12 van zijn 13 laatste matchen’.

Het Antwerpse digitale marketingbureau BossData ontwikkelde een algoritme om bezoekers van sporza.be te stimuleren door te klikken op de online advertenties van Unibet. Daarvoor liep al een proefproject.

Vlaams minister van Media Sven Gatz (Open VLD) heeft de VRT opgelegd een ethische code uit te werken rond reclame. Voor de rest speelt hij de bal door naar de federale regering, die bevoegd is voor consumentenbescherming.

Vlaams Parlementslid Imade Annouri (Groen) pleit voor een totaalverbod op gokreclame en dient daarvoor een voorstel van decreet in. Hij vraagt de Raad van State ook welk niveau nu precies bevoegd is. Op Vlaams niveau heeft zowel CD&V als de N-VA oren naar een verbod.

Maar op het federale niveau, waar beide partijen ook in de coalitie zitten, klinkt het dat een verbod wenselijk noch haalbaar is. De meerderheid pleit voor evenwicht in de regelgeving omdat een te strikt carcan rond de legale gokbedrijven de zwarte markt in de kaart zou spelen.

Reclameverbod in Italië

Net deze week zorgde Italië voor een Europese primeur door als eerste land een algemeen reclameverbod voor weddenschappen in te voeren. ‘Gokverslaving ruïneert gezinnen en weegt op het overheidsbudget voor volksgezondheid’, zei vicepremier Luigi Di Maio.

300.000 Gokverslaving In België zijn bijna 300.000 personen met gokproblemen verplicht of vrijwillig uitgesloten van fysieke wedkantoren, casino’s en online spelen.