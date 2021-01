'Onmogelijk nu perspectief te geven over versoepelingen'

Premier Alexander De Croo (Open VLD) hamert er nog eens op dat reizen minstens tot na de krokusvakantie ten strengste wordt afgeraden. Hij wacht ook op een expertenrapport om te beslissen of nog meer moet gebeuren tegen oprukkende virusstammen uit het buitenland.

Versoepelen zit er nog niet meteen in. Om zelfstandigen te hulp te schieten, is beslist om het dubbel overbruggingsrecht te verlengen tot eind februari, zo kondigde premier De Croo donderdagmiddag aan in de plenaire Kamer. De Croo kreeg er heel wat vragen over de nood aan perspectief voor burgers en bedrijven op een exit uit de huidige strenge corona-maatregelen.

De premier liet verstaan dat de huidige toestand niet toelaat voorspellingen te doen over wanneer versoepelingen aan de orde zijn. Daarvoor liggen de coronacijfers nog te ver boven de vastgelegde drempels. Daarnaast is er toenemende zorg over de introductie van virusmutanten uit het buitenland. 'Het is nu onmogelijk perspectief te geven over versoepelingen. Maar ik wil ook benadrukken dat de strenge maatregelen ook geen dag langer zullen duren dan strikt nodig.'

Semilockdown

Deze week raakte ook bekend dat de regering de huidige semilockdown in een update van het ministerieel besluit dat de coronaregels juridisch onderstut verlengd heeft tot 1 maart. De Croo zei dat er geen enkele onduidelijkheid is over de timing van een en ander. 'Niet-essentiële reizen blijven ten strengste afgeraden tot na de krokusvakantie. En we buigen ons op 22 januari opnieuw over een evaluatie van de maatregelen.'

Virologen maken zich steeds meer zorgen over de circulatie van die mutanten. Deze week zijn in het labo opnieuw acht Britse en één Zuid-Afrikaanse mutant aangetroffen bij coronapatiënten. Van beide is het bijna zeker dat ze besmettelijker zijn dan de dominante virusstam bij ons. Een aantal experts verhoogde de voorbije dagen nog de druk om strengere maatregelen inzake reizen, waarbij sommigen op het volledig sluiten van de grenzen aandringen.

Expertendraaischijf

De Croo vroeg over de kwestie een advies van het expertencomité GEMS, de expertendraaischijf voor de aanpak van de coronacrisis. Volgens onze info zal in het advies worden aangedrongen op strengere maatregelen rond reizen en controles aan de grens. De experts krijgen daarbij de steun van de gezondheidsministers in ons land, onder wie Vlaams minister Wouter Beke (CD&V). Er was over de opties ook intensief contact tussen De Croo en zijn regionale tegenhangers, onder wie Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA).