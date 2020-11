Ontbinding Waalse NMBS-vastgoedfiliaal weer uitgesteld

De geplande ontbinding van de Waalse NMBS-dochtermaatschappij Eurogare is nog eens uitgesteld tot 2023, als de bouw van het geldverslindende station van Bergen eindelijk klaar is. Dat liet minister van Mobiliteit Gilkinet (Ecolo) weten aan Kamerlid Tomas Roggeman (N-VA).

Het NMBS-vastgoedfiliaal Eurogare werd opgericht voor de bouw van het station van Bergen, een prestigeproject van de hand van de Spaanse sterarchitect Santiago Calatrava. Dat werd in 2013 aangevat. Het moest klaar zijn in 2015, toen Bergen de culturele hoofdstad van Europa was, maar de werken liepen keer op keer vertraging op.

De NMBS besliste al in 2018 het Waalse vastgoedfiliaal Eurogare en zijn Vlaamse tegenhanger Eurostation af te schaffen, maar dat gebeurde enkel voor Eurostation. De opslorping van Eurogare, waar een handvol mensen werkt, was gepland voor 2020, als het station van Bergen opgeleverd zou worden.

Maar er is weer uitstel. Minister van Mobiliteit Gilkinet bevestigde dinsdag in de commissie Mobiliteit dat Eurogare pas wordt geïntegreerd in de NMBS, na de afwerking tegen midden 2023 van het peperdure station van Bergen. De Waalse Gewestelijke Investeringsmaatschappij, waar de PS de plak zwaait, is niet van plan haar belang van 25 procent in Eurogare van de hand te doen. Ook na 2020 zal er geen wijziging zijn in het aandeelhouderschap, liet Gilkinet verstaan.

Luitenant Di Rupo

'De Vlaamse tegenhanger van Eurogare is al jaren geleden op een efficiënte manier ontbonden. In Wallonië is dat blijkbaar moeilijker. Ook Vincent Bourlard, huidig CEO en luitenant van Elio Di Rupo (PS), blijft op post met een stevige vergoeding', zegt Roggeman. 'Ik roep de minister op deze augiasstal zo snel mogelijk uit te mesten.'

Bourlard, de directeur Stations van de NMBS, ging op 1 oktober met pensioen. Maar de raad van bestuur van de vervoersmaatschappij besliste eind 2016 zijn mandaat als afgevaardigd bestuurder bij Eurogare te verlengen tot 2020. Nu blijft hij dus op post tot 2023. 'Ondertussen verdient hij 10.000 euro per maand met dit uitdovend mandaat', zegt Roggeman.