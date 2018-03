Ontmanteling kerncentrales kost ruim 15 miljard euro

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) zet een grote aanwervingsactie in gang. In één beweging worden 444 griffiers, dossierbeheerders en ander gerechtspersoneel gezocht voor alle mogelijke rechtbanken, parketten en hoven in ons land. Daarmee geeft Geens gehoor aan de klaagzang over de nijpende onderbezetting bij justitie.