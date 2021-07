'Ontmanteling kerncentrales moet duizenden jobs opleveren'

Met een nieuwe taskforce wil de federale regering van de kernuitstap 'een economisch succesverhaal' maken.

In het regeerakkoord raakten de Vivaldi-partijen het eens over een kernuitstap in 2025, als de bevoorrading verzekerd is en de prijzen niet de pan uit swingen. Zeker vijf van de zeven centrales gaan dicht. Over het lot van de jongste twee reactoren wordt in november beslist, al leeft de discussie nu al enorm. De coalitiepartner MR pleit ervoor om Doel 4 en Tihange 3 langer open te houden, net als de N-VA vanop de coalitiebanken.

De uitbater Engie/Electrabelliet liet echter al herhaaldelijk weten dat hij niet meer op een levensduurverlenging rekent. ‘Het is niet meer haalbaar. We hebben deze bladzijde omgeslagen’, zei topman Thierry Saegeman vorige week in de Kamer. Met dat standpunt brengt de elektriciteitsproducent de 'nucleaire nooduitgang' uit het regeerakkoord in gevaar.

Delicate werf

Als de haalbaarheid van de volledige kernuitstap al een uitdaging is, dan wordt de ontmanteling van de kerncentrales dat zeker. De federale ministers van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS), Energie Tinne Van der Straeten (Groen) en Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) roepen daarom een taskforce in het leven die 'de grootste en delicaatste werf voor ons land' moet overzien.

De operatie, die in de herfst van volgend jaar aanvangt, kan 'tientallen jaren' aanslepen. Het draagt een prijskaartje van zeker 18 miljard euro, antwoordde Van der Straeten dinsdag in de Kamer. Momenteel is al een spaarpot van bijna 14 miljard euro opgebouwd, bestaande uit 6,1 miljard euro voor de ontmanteling en 7,5 miljard euro voor de berging van de gebruikte splijtstoffen. Die bevindt zich bij Synatom, een dochterbedrijf van Electrabel, maar het is de vraag of dat volstaat.

Toch ziet de regering de kernuitstap ook als een economische kans in een nieuwe sector die volgens de Europese Commissie tot 400 miljard euro kan opbrengen. 'De ontmanteling en de berging van de kerncentrales creëren nog jaren werkgelegenheid en duizenden jobs in eigen land', stelt Van der Straeten. Bovendien wil België in de toekomst met zijn expertise andere landen te hulp schieten bij de nucleaire ontmanteling.

25 miljoen europees geld De federale regering gebruikt 25 miljoen euro van de Europese Commissie om de nucleaire ontmanteling te financieren.