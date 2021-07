Ontslagen chef militaire inlichtingendienst vertrok tegen zijn zin

De gewezen baas van de militaire inlichtingendienst ADIV, generaal Philippe Boucké, zegt in een eerste reactie op zijn ontslag dat hij gedwongen is te vertrekken. De entourage van Defensieminister Ludivine Dedonder (PS) liet de voorbije dagen verstaan dat Boucké zelf vragende partij was voor een vertrek.

Het blijft in de nasleep van de zaak rond wijlen beroepsmilitair Jürgen Conings rommelen binnen het leger. Dat één van de betrokkenen, de vorige week ontslagen chef van de militaire inlichtingendienst Philippe Boucké, zijn versie van de feiten geeft, is vervelend voor minister van Defensie Ludivine Dedonder. Zij krijgt binnen het leger en van de oppositie stevige kritiek op haar keuze om Boucké te ontslaan voor de fouten die door de militaire inlichtingendienst zouden zijn gemaakt in de zaak-Conings.

Disciplinaire sanctie

'Op 8 juli kreeg ik als enige boodschap dat men mij wou vervangen en zelfs een disciplinaire sanctie tegen mij wou lanceren. Op 14 juli ben ik op de parlementaire commissie Defensie vier uur lang ondervraagd, het resultaat de dag zelf is gekend, de meesten hebben mij gesteund', stelt Boucké. Zijn reactie is weliswaar geen publieke stellingname. Het gaat om replieken die hij gaf via zijn afgesloten account op de berichtendienst Twitter. Maar de screenshots zijn door federaal parlementslid Theo Francken (N-VA) via zijn publieke account op Twitter gezet. Daardoor kan iedereen ze nu lezen.

'Op 15 juli, de dag dat er beslist werd mij te vervangen, lagen er twee opties op tafel. Ik heb zelf aangegeven te willen verder doen op voorwaarde dat Adiv versterkt werd met personeel. De tweede optie was mij te vervangen. De keuze is gekend', voegt hij er nog aan toe. Dat is vervelend voor Dedonder omdat de beslissing volgens de communicatie van haar kabinet in consensus was genomen en zelfs op aansturen van Boucké zelf gebeurde. Maar de generaal zelf onkent dat nu formeel.

