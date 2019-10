Ontvolkte wijken? Dit zijn de cijfers

Vlaanderen is in dertig jaar flink verkleurd. In 1990 telde Vlaanderen 2,5 procent inwoners van niet-Europese origine. In 2019 was dat 12,7 procent, een stijging van 10 procentpunten.

Walter De Donder, kandidaat-voorzitter voor CD&V, veroorzaakte woensdag ophef met zijn uitspraak over 'ontvolkte' wijken in Antwerpen en Brussel.

Het aandeel van inwoners van niet-Europese achtergrond is in Vlaanderen sterk gestegen, blijkt uit cijfers van ‘Provincies in cijfers’.

Die trend is in zowat heel Vlaanderen te zien, maar het meest in de steden. In een grootstad als Antwerpen ging het aandeel van mensen met een niet-Europese achtergrond van 8,3 procent in 1990 naar 36,5 procent. Meer dan een op de drie Antwerpenaren is dus van allochtone origine. In de centrumsteden is het percentage opgelopen van 4,2 naar 20,2. Daar is een op de vijf van allochtone afkomst.

‘Vanaf de jaren 90 zie je een ommekeer’, zegt demograaf Patrick Deboosere (VUB). ‘Tot dan had je een vlucht uit de steden, maar vanaf de jaren 90 ontstaan er, over de landsgrenzen heen, stromen van het platteland naar de steden. De steden hebben aan aantrekkelijkheid gewonnen. Het zijn economische aantrekkingspolen, ze vormen een roltrap naar een hoger sociaal niveau. Ouders willen hun kinderen op de sociale ladder laten opklimmen’, zegt Deboosere.

Maar het gaat niet alleen om een verschuiving van het platteland naar de steden. Uit de cijfers blijkt dat ook de plattelandsgemeenten de voorbije dertig jaar het aandeel inwoners van niet-Europese origine zagen toenemen. Ging het in 1990 nog om minder dan 1 procent van de plattelandsbevolking, dan gaat het inmiddels om zo’n 5 procent.

In de Denderstreek is er dan weer een ander fenomeen. ‘Daar is in korte tijd een grote migrantengemeenschap ontstaan, terwijl er vroeger weinig migranten woonden’, zegt Deboosere.