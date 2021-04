'Ontwerp van pandemiewet is nu aanvaardbaar'

In het ontwerp dat federaal minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden in de Kamer heeft ingediend, zijn de meest ophefmakende passages gewijzigd.

Beetje bij beetje verstomt de kritiek op het ontwerp van pandemiewet. De passages waardoor de regering in noodsituaties onredelijk veel beslissingsmacht zou krijgen, zijn bijgestuurd.

De Kamer bespreekt maandag 'tot de finish' de laatste details van het ontwerp van pandemiewet. Daarmee komt het einde in zicht van een lange discussie over de mate waarin de regering in naam van de strijd tegen het coronavirus grondrechten mag opschorten. Die discussie begon met protest van professoren grondwettelijk recht en eindigde eind maart met de veroordeling van de Belgische staat voor de Brusselse rechtbank van eerste aanleg.

Waar de kritiek van grondwetspecialisten zich eerst richtte op de afwezigheid van een pandemiewet, richtte ze zich daarna op de voorstellen zelf. Patricia Popelier, hoogleraar grondwettelijk recht aan de universiteit Antwerpen, nam eind vorig jaar het initiatief boor een open brief met collega-professoren waarin ze een coronawet vroeg. Toen de eerste voorlopige ontwerpen van zo'n wet vervolgens in het parlement werden ingediend, noemde ze die in maart een grote stap vooruit maar nog altijd ongrondwettig.

De essentie Het parlement beslist maandag over de laatste details van een pandemiewet.

In vergelijking met eerdere versies van het wetsontwerp krijgt de regering iets minder beslissingsmacht en behoudt het parlement wat meer controle.

Door de bijsturingen verstomt de eerdere kritiek dat het ontwerp ongrondwettig was.

Ook de Raad van State gaf ondertussen zijn advies en de regering stuurde een en ander bij. De tekst die vandaag voorligt in het parlement is daarom volgens Popelier niet langer ongrondwettig. Ze noemt het ontwerp 'aanvaardbaar', al heeft ze nog opmerkingen. Ook in de Kamer was deze week de teneur dat deze tekst een verbetering is.

Delegeren

Popelier viel er in maart vooral over dat in de oorspronkelijke tekst het parlement beslissingsmacht zou delegeren naar de individuele minister en niet naar de voltallige regering. In de huidige tekst worden de noodmaatregelen nu door de voltallige regering genomen. 'Er is eindelijk op dat punt toegegeven', zegt ze. 'Er staat in de tekst nog wel één uitzondering. In geval van 'dreigend gevaar' kunnen 'maatregelen die geen enkel uitstel dulden' wel nog altijd worden genomen bij ministerieel besluit.'

'Het vreemde daaraan is wel dat in die situatie nog altijd overleg in de ministerraad wordt gevraagd', merkt ze op. 'Als daarvoor tijd is, waarom is er dan geen tijd om bij Koninklijk Besluit te beslissen? De Raad van State omschrijft hoogdringendheid als een situatie waar je zelfs voor de handtekening van de koning geen tijd hebt.’

De noodmaatregelen die de regering kan nemen, worden nu al iets nauwkeuriger omschreven. Patricia Popelier Hoogleraar grondwettelijk recht UA

Ook is ze tevreden dat de noodmaatregelen die de regering kan nemen bij een pandemie al 'iets nauwkeuriger' worden omschreven. 'Er worden nu ook voorbeelden vermeld, zoals ‘het houden van een bepaalde afstand van andere personen, het dragen van een individueel beschermingsmiddel of regels betreffende de handhygiëne'. Die voorbeelden geven wat richting aan de interpretatie van wat de regering in noodsituaties mag doen.'

Een maatregel die volledig is verdwenen, is dat een regeringsbeslissing automatisch wet zou worden als het parlement er binnen de 15 dagen niet op gereageerd had. In de huidige tekst gebeurt het omgekeerde. Zonder parlementaire bekrachtiging binnen de 15 dagen vervalt de regeringsbeslissing. Ook een discutabele passage over de verwerking van privédata is verdwenen.