Ook N-VA maakt van abortuskwestie breekpunt

'Ik kan u zeggen dat als partijen op de groene knop drukken voor een wet die ik echt schandelijk vind, dat het dan erg moeilijk is om met diezelfde partijen de volgende dag te doen alsof er niks is gebeurd', onderstreept De Wever.

De liberalen, socialisten, groenen, PVDA-PTB en DéFI zijn voorstander van een versoepeling van de abortuswet en hebben en meerderheid in het parlement. Zij willen zwangerschapsonderbreking mogelijk maken tot 18 in plaats van 12 weken.

Regeringsvorming

Een stemming over die versoepeling kan nochtans al voor binnenkort zijn. Vrijdag bleek dat de Raad van State klaar is met zijn advies over de laatste amendementen op het wetsvoorstel. Dat betekent dat de Kamer in principe volgende week al over de versoepeling van de abortuswet kan stemmen.