Ook Nederland stopt met inspuiten AstraZeneca onder 60 jaar

Nederland gaat al zeker tot 7 april geen AstraZeneca-vaccins meer geven aan mensen onder 60 jaar. Een toenemend aantal landen beperkt de toediening van het vaccin of schort die helemaal op.

De reden voor de beslissing in Nederland zijn vijf meldingen van een intussen overal gesignaleerde mogelijke bijwerking. Jongere vrouwen tussen 25 en 65 jaar krijgen soms een zeldzame combinatie van trombose met verlaagde aantallen bloedplaatjes. In Nederland is een van de patiënten overleden aan longembolie. Als gevolg van de beslissing van het ministerie van Volksgezondheid worden ongeveer 100.000 afspraken voor spuitjes met het AstraZeneca-vaccin geschrapt.

Vijf op 400.000

Op dit moment is geen direct oorzakelijk verband vastgelegd tussen de vaccins en de tromboses. Het gaat ook om een heel laag aantal gevallen tegenover de totale groep. De vijf meldingen gaan over een periode waarin 400.000 mensen in Nederland met AstraZeneca zijn ingeënt.

Nederland is lang niet meer het enige land dat de inenting aan banden legt of zelfs helemaal stopzet. Het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk en ons land gebruiken het vaccin nog altijd voluit. AstraZeneca heeft na een lange periode met beperkte leveringen deze week 260.000 van zijn vaccin aan ons land geleverd.

Kakofonie

Elders in Europa is het een kakofonie. In Noorwegen en Denemarken wordt zeker tot midden april niet meer ingeënt met AstraZeneca. Frankrijk en Canada spuiten enkel bij mensen ouder dan 55, Zweden en Finland enkel boven 65 en Duitsland enkel boven 60. Italië zet het dan weer niet langer in bij mensen ouder dan 80 jaar.

De Duitse beslissing kwam er nadat ook daar tromboses met verlaagde bloedplaatjes waren vastgesteld bij 31 jonge vrouwen op 2,7 miljoen vaccinaties. Duitsland telt jaarlijks gemiddeld drie gevallen per 100.000 inwoners. Dus het is ongebruikelijk dat er nu op zo'n korte periode zoveel gevallen opduiken.

De Britse regulator MHRA maakte vrijdag bekend dat 30 gevallen van bloedklonters zijn opgetreden op in totaal 18 miljoen dosissen AstraZeneca. 'Op basis van dit lopende onderzoek blijven de baten van het vaccin tegen Covid-19 opwegen tegen elk risico en zou men zich nog steeds moeten laten vaccineren wanneer men daartoe uitgenodigd wordt', aldus het agentschap.

Op basis van dit lopende onderzoek blijven de baten van het vaccin tegen Covid-19 opwegen tegen elk risico en zou men zich nog steeds moeten laten vaccineren wanneer men daartoe uitgenodigd wordt. Britse agentschap MHRA

De Europese Medicijnwaakhond EMA neemt hetzelfde standpunt in. 'De voordelen van het AstraZeneca-vaccin wegen zwaarder door dan de potentiële risico's van het vaccin, gecombineerd met de nadelen van geen vaccinatie', klonk het deze week in een persbericht na overleg over de beslissing van Duitsland.

België op EMA-lijn

In opvolging van de EMA-bijeenkomst staken ook de Belgische topexperts deze week de koppen informeel bijeen. Voorlopig ziet het ernaar uit dat België de lijn van de EMA volgt. Elke vrijdag zit de Belgische vaccinchef Dirk Ramaekers virtueel samen met zijn Europese collega's. Wellicht zal hij daar ook meer info krijgen.

De ministers van Volksgezondheid, de taskforce Vaccinatie en de hoge gezondheidsraad evalueren regelmatig in afwachting van een nieuw advies door de EMA. Alles wordt gebundeld tegen woensdagochtend voor een meeting van Interministeriële Conferentie (alle ministers van volksgezondheid in ons land)', reageert het kabinet van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). 'Op dit moment blijven we op de lijn van EMA. Er zijn ook geen gelijkaardige, ernstige gevallen gemeld in ons land.'

Onderzoekers proberen intussen uit te vissen wat mogelijk aan de hand is. De bezorgdheid heeft te maken met gevallen van veneuze sinustrombose kort na de prik. Dat is een vorm van trombose. Een bloedprop in de afvoerende bloedvaten van het hoofd maakt dat het bloed niet weg kan.