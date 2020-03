Ook april dreigt verloren maand te worden

De strenge maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, worden vermoedelijk verlengd tot 3 mei.

De Belgische economie zal met een ‘nieuw normaal’ moeten leren omgaan. De beperkende maatregelen tegen het coronavirus worden minstens met twee en vermoedelijk met vier weken verlengd, tot 3 mei. Dat maakt dat de overheidsuitgaven voor tijdelijke werkloosheid en steun aan zelfstandigen al zeker oplopen tot 6,8 miljard euro.

‘De inspanning is pas begonnen’, zei federaal premier Sophie Wilmès (MR) vrijdagavond. Daarmee drukte ze de hoop op een snelle terugkeer naar het gewone leven met open cafés, restaurants en winkels de kop in. ‘Er is een vertraging merkbaar in de exponentiële groei van de epidemie, maar als we nu loslaten, zullen de gevolgen dramatisch zijn’, zei ze na de bijeenkomst van de nationale veiligheidsraad. Die boog zich over de cijfers van de afgelopen dagen. Die zijn niet fraai. Het aantal coronadoden steeg donderdag met 69 naar 289. 690 mensen liggen op intensieve zorg.

Wie de Belgische overlijdensstatistieken naast die van andere landen legt, zal zien dat de situatie minder erg is dan in Italië en Spanje, maar slechter dan in Frankrijk en Duitsland. Een belangrijke nuance is dat de maximumcapaciteit van onze ziekenhuizen nog niet bereikt is.

De exponentiële groei van de epidemie vertraagt, maar als we nu loslaten, zijn de gevolgen dramatisch. Sophie Wilmès Premier

Op intensieve zorg staan ruim 2.000 bedden voor coronapatiënten klaar. Maar het kan snel de verkeerde kant uitgaan, blijkt uit een datastudie van de Universiteit Gent. ‘Zonder verlenging van de lockdown zou het laatste coronabed uiterlijk begin mei bezet zijn. Tegen de piek van de pandemie in juni of juli zouden er alweer 35.000 patiënten op intensieve zorg belanden’, luidt de ontnuchterende conclusie.

Accordeonbeleid

Het lijkt er sterk op dat we op 3 mei niet klaar zijn om de lockdown in één keer los te laten. Volgens de studie van de UGent is er op korte termijn weinig kans op een succesvolle strategie voor groepsimmuniteit en is een lange periode van het testen en isoleren van besmette personen nodig. De virologen gaan uit van een accordeonbeleid, waarbij we naar periodes van strengere en minder strenge restricties gaan tot er een vaccin is.

Intussen is het duidelijk dat de focus verlegd moet worden naar veilig aan het werk blijven en de economie draaiende houden. Volgens een prognose van KBC kan de Belgische economie met 9,5 procent krimpen en met 13 procent als we het virus niet onder controle krijgen.

Vanuit het bedrijfsleven en de politiek komen steeds meer oproepen om aan het werk te blijven. Vlaams minister van Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) vraagt de aannemers zo veel mogelijk wegenwerken herop te starten. Het aantal actieve werven is sinds de coronacrisis gedaald van 186 naar 80 in Vlaanderen, terwijl de lockdown het ideale moment is om wegen open te gooien. De Bouwunie reageert tevreden, maar wijst naar de vakbonden en de veiligheidscoördinatoren.