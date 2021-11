Ook bij federale ambtenaren staan de potjes op overkoken

Actievoerende politiemensen stuurden dinsdag de ochtendspits in Brussel in de war.

Achter de protestacties van de politie gaat een breder ongenoegen schuil. Ook de federale ambtenaren zijn boos dat Defensie wel een budget loskreeg voor opslag en hun minister niet. ‘We voelen ons bedonderd’, aldus de christelijke bond ACV.

Nadat ze dinsdag de ochtendspits in Brussel in de war hadden gestuurden en 200 mensen hun vliegtuig hadden gemist, verlegden actievoerende politiemensen woensdag hun terrein naar de provincies. In Tihange was er een actie bij de plaatselijke kerncentrale, in Diest luisterden agenten het bezoek van het koningspaar op met rookbommen. Als er deze week, op het eerstvolgende overleg met het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V), geen concrete aanzet tot de beloofde loonsverhoging komt, belooft het vakbondsfront nog twee maanden overlast - van stiptheidsacties tot het opschorten van controles.

De essentie De kwaadheid van de politie over het uitblijven van loonsverhogingen slaat over naar de federale ambtenaren.

Ook die hadden gehoopt maaltijdcheques en een volwaardige 13de maand te krijgen.

Bij de begrotingsbesprekingen van oktober is daar echter geen geld voor uitgetrokken.

Bij de politie blijken vooral de jonge instromers een lager loon te hebben dan hun leeftijdsgenoten met hetzelfde diploma in de privésector. Zij moeten het sinds de hervorming van Verlindens voorganger Jan Jambon (N-VA) zonder een waslijst premies stellen. De agenten die van voor 2019 in dienst zijn, trekken hun premies wel nog altijd. Uit parlementaire vragen van enkele jaren geleden blijkt dat velen hun loon zo met een kwart tot een derde aanvullen.

Toch vragen de bonden een algemene loonsverhoging. Sinds de politiehervormingen van 2001 is er geen loonsverhoging meer geweest, luidt het argument. ‘Als er budget komt, kunnen we dat zo verdelen dat de instromers een groter deel van de opslag krijgen. Maar het budget komt er maar niet’, zegt Joery Dehaes van ACV Politie.

De budgetten voor een eindejaarspremie en maaltijdcheques zijn er niet. En de hervorming van de evaluaties is een terugkeer naar de tijd van 'De Collega's'. Johan Lippens ACV Openbare Diensten

Veel minder luidruchtig borrelt hetzelfde ongenoegen op bij de vakbonden van het openbare ambt, zeg maar de ambtenaren zonder wapens. Ook zij kregen geen herwaardering meer van de weddeschalen sinds de Copernicushervorming van 2002. Ook zij wachtten de jongste maanden de begrotingsbesprekingen van oktober af om de onderhandelingen over een volledige 13de maand en de toekenning van maaltijdcheques te kunnen hervatten. Ook zij stellen boos vast dat hun bevoegde minister, Petra De Sutter (Groen), de nodige budgetten niet uit de brand heeft kunnen slepen.

‘Wij waren verheugd toen mevrouw De Sutter bij haar aantreden verkondigde dat ze van de overheid een moderne werkgever wou maken en een sectoraal akkoord wou sluiten. Maar we moeten helaas vaststellen dat haar realisaties voorlopig niet stroken met die woorden’, luidt het harde verdict van Johan Lippens van ACV Openbare Diensten. ‘Hoewel het federale ambt nu al op zijn tandvlees zit, krijgen we een lineaire besparing opgelegd die oploopt tot 600 miljoen euro in 2024. Het nieuwe evaluatiesysteem is een terugkeer naar de tijd van 'De Collega’s'. En voor de beloofde premiebudgetten zijn we bij het begrotingsconclaaf blijkbaar samen met de politie en het leger in een pot gegooid, waar Defensie als winnaar is uitgekomen. Men sust ons nu dat er bij de begrotingscontrole van 2022 mogelijkheden komen, maar bij de ambtenaren leeft almaar meer het gevoel dat we bedonderd zijn.’

Telewerk

Dat ‘bedonderd’ is een knipoog naar minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS), die volgens de bonden dus met de budgetten ging lopen. Dat verdient echter wat nuance: de loonsverhogingen voor de militairen zaten al in het regeerakkoord. Wat vooral steekt, is dat De Sutter als minister van Ambtenarenzaken moest meetekenen voor de maaltijdcheques van het burgerpersoneel van het leger, die de algemene ambtenaren dus nog niet krijgen.

Onze deur blijft altijd open voor overleg. Er is wel al een budget voor een bureauvergoeding voor telewerk. Kabinet van minister De Sutter

Het kabinet-De Sutter laat weten dat de minister wel geld uit de brand heeft gesleept voor een bureauvergoeding voor structureel telewerk, projecten rond welzijn en een uitbreiding van het rouwverlof. ‘Voor maaltijdcheques en de eindejaarspremie is er op dit moment geen budget, maar we werken eraan. Onze deur blijft in elk geval open voor overleg.’