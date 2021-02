Ook in lockdown kiezen almaar meer bedienden voor bedrijfswagen

Almaar meer bedienden kiest voor een bedrijfswagen. In 2020 ging het om 21,7 procent van het totaal, ruim vijf procent meer dan in 2019 (20,6 procent). Dat blijkt uit een mobiliteitsbarometer van hr-dienstverlener Acerta.

In vergelijking met 2015, toen 17,3 procent van de bedienden met een bedrijfswagen rondreed, nam hun aandeel met meer dan een kwart toe. In de afgelopen zes jaar was er - op een stagnatie in 2018 na - een aanhoudende stijging.