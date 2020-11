Ook vakbonden moeten effectentaks betalen

Er bestond onduidelijkheid over, maar de vakbonden blijken nu toch onderworpen te zijn aan de effectentaks. Fiscaal expert Michel Maus verwacht bovendien nog een procedureslag voor het Grondwettelijk Hof.

De gewesten en gemeenschappen, provincies, gemeenten, intercommunales, OCMW's, mutualiteiten en universiteiten komen in het vizier van de federale effectentaks. Zolang die overheden en organisaties meer dan 1 miljoen euro op een effectenrekening hebben staan, moeten ze daarop een taks van 0,15 procent betalen, zo werd woensdag al duidelijk.

Ook op vakbonden is die effectentaks van toepassing, blijkt nu. Daar werd eerst over getwijfeld. Vakbonden hebben immers geen rechtspersoonlijkheid, waardoor er woensdag geconcludeerd werd dat hun effectenrekeningen niet onderhevig zouden zijn aan de taks.

Vakbonden

'Dat klopt niet', zegt professor Fiscaal Recht Axel Haelterman (KU Leuven).'Wat geviseerd wordt, is het product effectenrekening, niet de organisatie. De taks is dus wel degelijk ook op hen van toepassing. Dat ze geen rechtspersoonlijkheid hebben, staat daar los van. Er is steeds ergens een natuurlijk persoon die optreedt, en die wordt geviseerd, zoals dat tevoren reeds gebeurde bij de zogenaamde Kaaimantaks. Vakbonden ontspringen de dans dus in geen geval.' De vakbonden willen zelf voorlopig niet reageren omdat ze de modaliteiten van de taks niet kennen.

Luc Sels, rector van de KU Leuven, vindt het omstreden dat die taks ook van toepassing is op de effectenrekeningen van de universiteit. 'Het is voor een universiteit met een groot universitair ziekenhuis in dezelfde rechtspersoon in elk geval bijzonder om een (stevige) effectentaks te betalen voor de financiering van de ... gezondheidszorg', schrijft hij op Twitter.

Grondwettelijk Hof

Fiscaal expert Michel Maus (VUB) ziet ook een pervers effect van de effectentaks ontstaan. Doordat die van toepassing is op regionale overheden, provincies en gemeenten dreigt de belastingdruk voor de middenklasse te stijgen. 'Met de taks wordt de begroting van die overheden onder druk gezet. Als ze die sluitend willen houden, moeten ze op zoek naar extra financiering. Dat geld dreigen ze opnieuw bij de middenklasse te gaan zoeken. Zo krijg je dat de effectentaks uiteindelijk onrechtstreeks gedragen moet worden door de middenklasse, terwijl de taks an sich bedoeld was als een rijkentaks.'

Een rijkentaks is het volgens Maus niet. 'Men wilde de grote vermogens laten bijdragen en vertrok vanuit de filosofie van een rijkentaks, maar beperkt dat nu tot effectenportefeuilles. Mensen met een kunstcollectie van 10 miljoen euro viseert men niet.'

Het staat volgens Maus dan ook in de sterren geschreven dat het tot een procedureslag zal komen voor het Grondwettelijk Hof omdat de taks zou discrimineren. Ook de effectentaks van de regering-Michel werd vernietigd omdat de taks voor het bezit bepaalde financiële instrumenten verschuldigd was en andere niet.