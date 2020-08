Oostende wil geen extra treinen na chaos in station

De stad Oostende wil dat de NMBS de reizigers voldoende spreidt. Vrijdag brak chaos uit in het station van Oostende.

Burgemeester van Oostende Bart Tommelein (Open VLD) wil geen extra treinen richting kust zolang de NMBS geen sluitend veiligheidsplan heeft. De burgemeester gaat in overleg met de vervoersmaatschappij en wil een oplossing. 'Tot die tijd hoeven er geen extra treinen worden ingezet richting Oostende', zegt hij aan persbureau Belga.

Vrijdagavond ontstond er in het station van Oostende chaos onder dagtoeristen. Dat kwam omdat het treinverkeer verstoord was geraakt nadat een trein stil was blijven staan ter hoogte van Jabbeke. Daardoor stond een massa toeristen bijeengepakt in het station.

Het is de taak van de NMBS om mensen veilig op hun bestemming te brengen, niet om te bepalen wie nu wel of niet de trein mag nemen naar de kust Dimitri Temmerman Woordvoerder NMBS

'Een onaanvaardbare situatie, zeker in deze tijden', zegt burgemeester Bart Tommelein. De burgemeester eiste in overleg met NMBS dan ook een sluitend veiligheidsplan voor dit soort noodsituaties. 'Zo'n situaties doen alle inspanningen die wij als stad hebben gedaan op vlak van veiligheid en organisatie teniet. Als wij in staat zijn 15.000 mensen zich te laten aanmelden voor ons strand zodat wij weten wie er naar onze stad komt, moet NMBS ook een vlot systeem op poten kunnen zetten. Op de Thalys weet men ook wie op de trein zit en met hoeveel mensen ze zijn.'

Beslissing

Uit het overleg bleek dat NMBS bereid is om een plan uit te werken. Tot die tijd wil de burgemeester liever geen extra treinen ingelegd zien richting zijn stad. 'Ik wil niet dat op die manier de besmettingscijfers hier de lucht in gaan. Voorlopig zitten wij hier aan nul besmettingen de laatste paar dagen en dat wil ik zo houden', besluit Tommelein.

De NMBS past de dienstverlening richting kust zaterdag alvast niet aan. 'We zetten de extra treinen richting kust niet in om meer reizigers te lokken, maar net om het veiliger te laten verlopen voor de reizigers die naar zee gaan. Zolang er door het mooie weer meer mensen naar zee willen, moeten wij daarop inspelen', aldus woordvoerder Dimitri Temmerman. 'Het is de taak van de NMBS om mensen veilig op hun bestemming te brengen, niet om te bepalen wie nu wel of niet de trein mag nemen naar de kust. Daar moeten de overheden een duidelijke beslissing over nemen.'