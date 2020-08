Op korte termijn geen reservatieplicht op treinen

Ook met een hittegolf voor de deur komt er in één, twee, drie geen reserveringsplicht op treinen, zoals de Oostendse burgemeester Bart Tommelein had geëist.

In het station van Oostende kende afgelopen vrijdagavond een toeloop van dagjestoeristen die allemaal tegelijk de trein op wilden. Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) wil, nu een hittegolf is aangekondigd, niet nog eens een dergelijk scenario meemaken. Tommelein is in zijn wiek geschoten omdat de NMBS na overleg met de stad en provincie zijn voorstel niet volgt om een reservatieplicht op te leggen voor mensen de trein kunnen opstappen.

De NMBS creëert nieuwe coronabroeihaarden en daar wil ik geen verantwoordelijkheid voor nemen. Bart Tommelein Burgemeester Oostende

'Dat kan perfect. Wij hebben in Oostende zelf een aanmeldsysteem opgezet voor pieken op de stranden, dat goed werkt. Ook pretparken en restaurants werken zo. Maar de NMBS kan dat blijkbaar niet. Ze stuurt tienduizenden mensen per dag naar zee, maar heeft in de verste verte geen zicht op wie dat zijn, waar ze vandaan komen, hoe en wanneer ze terugkeren. Ze creëert nieuwe coronabroeihaarden en daar wil ik geen verantwoordelijkheid voor nemen. Ik wil die treinen niet.'

De NMBS heeft zoals elke zomer een vakantieaanbod met extra treinen naar de toeristische bestemmingen. Op mooie dagen legt ze bijkomend treinen in op het traject naar Oostende en Blankenberge, vijf treinen heen en evenveel terug.

Voor de zomer lag de optie even op tafel om het extra aanbod door de coronapandemie dit jaar niet in te zetten, om mensen te ontraden naar de kust te gaan, maar die piste is snel weer verlaten. 'Mensen zouden toch naar de kust gaan. Evenveel treinen als normaal, maar met meer reizigers, zou niet erg coronakoosjer zijn', luidt het bij de NMBS.

De gratis treintickets die de regering rondstrooide als coronamaatregel mogen deze zomer wel nog niet gebruikt worden.

Thalys

De NMBS zegt te onderzoeken of een reservatieplicht er kan komen. Maar in één, twee, drie - zeg maar komend weekend, zoals Tommelein wil - is dat volgens het spoorbedrijf onmogelijk.

Reservatieplicht komt neer op een totaal andere organisatie van het spoorwegmodel in ons land. Dat is gebaseerd op totale flexibiliteit qua vertrek en terugkeer. NMBS

Nochtans hanteren internationale treinen zoals Thalys en Eurostar wel een reservatiesysteem. 'Maar zij werken ook met een prijsvork. Op nationaal niveau komt reservatieplicht neer op een totaal andere organisatie van het spoorwegmodel in ons land. Dat is gebaseerd op totale flexibiliteit qua vertrek en terugkeer. Dat heeft veel voordelen, de grootste mogelijke keuzevrijheid aan vrij vast tarief, maar het nadeel van geen gereserveerde zitplaats', aldus de NMBS-woordvoerder.

'We zullen uiteraard evalueren of dat aangepast kan worden, maar wel in gesprek met de juiste overlegorganen, zoals het reizigerscomité. Wordt die strategische keuze gemaakt, dan kunnen we verder kijken hoe we het organisatorisch, logistiek en op IT-vlak aanpassen.'

Crux van de discussie is dat Tommelein vindt dat de NMBS moet opdraaien voor crowdcontrol van het volk op zijn treinen. De NMBS vindt dat de burgemeesters dat moeten doen. Het spoor vindt het alleen zijn taak mensen coronaproof heen en weer tussen bestemmingen te brengen. 'Wij sturen om de 20 minuten een update naar de provincie West-Vlaanderen met cijfers over hoeveel mensen op weg zijn naar daar. Maar als men vindt dat er te veel mensen naar de kust komen, is dat een beslissing van de politieke overheid', luidt het.

Digitaal infoscherm

Tommelein krijgt van de NMBS een digitaal infoscherm in Oostende. Dat moet reizigers informeren over de drukte op de treinen. Er komt ook extra info via sociale media. De NMBS werkt ook aan een systeem om mensen via zijn app in real time te zeggen welke treinen te vol zijn om op te stappen. Dat wordt binnenkort gelanceerd.