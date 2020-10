Op zoek naar de logica achter De Croo's begrotingstabel

Budgettair gesjoemel? Een paarse déjà vu? Of kritiek uit de kleutertuin? Een zoektocht naar de logica achter de begrotingstabel van de regering-De Croo.

Heeft de regering een soepje gemaakt van haar centrale begrotingstabel, waarin ze het overzicht van haar financieel beleid geeft? Volgens de oppositie zijn de cijfers door elkaar geklutst: soms zijn de inkomsten van vier jaren opgeteld en soms niet. Volgens premier Alexander De Croo (Open VLD) is die kritiek van het niveau van een kleutertuin.

Toch is er een logica waarin de tabellen kloppen. Alleen is het daarvoor nodig het verschil te zien tussen recurrente inkomsten en eenmalige inkomsten. Vergelijk het met je inkomen: als je dit jaar opslag krijgt, krijg je die opslag ook volgend jaar opnieuw uitbetaald. Als je daarentegen een bonus krijgt, krijg je die volgend jaar niet automatisch opnieuw.

Eenmalige inkomsten

Sommige inkomsten in de begrotingstabel zijn duidelijk eenmalig. Dat is het geval voor de investeringen in de economische relance: in 2021 bedragen die 753 miljoen euro, en dat bedrag wordt elk jaar kleiner, tot 305 miljoen euro in 2024. Dat houdt steek. Het betekent dat de regering elk jaar een eenmalig bedrag investeert in de economie en verwacht dat stelselmatig af te bouwen omdat de economie aantrekt.

Iets gelijkaardigs is te zien bij de inkomsten uit de fiscale regularisatie, die eind 2023 afloopt. In 2021 rekent de regering op 40 miljoen euro aan inkomsten uit regularisatiedossiers. Naarmate de deadline nadert, is de hypothese dat meer mensen nog snel een dossier zullen afronden. Daarom zouden er in 2023 voor 120 miljoen euro inkomsten zijn. In 2024, wanneer de deur op slot is, vallen de opbrengsten terug naar nul euro.

Schermvullende weergave ©rr

Andere lijnen op de tabel zijn recurrent: ze komen elk jaar terug. Zo rekent de overheid in 2022 op 110 miljoen euro omdat ze de sociale zekerheid efficiënter heeft gemaakt. Als dat lukt, boek je die winst opnieuw in de jaren daarna. Met bijkomende maatregelen schroeft ze de efficiëntiewinst geleidelijk op tot 170 miljoen euro per jaar in 2024.

De regering gaat er in de strijd tegen sociale en fiscale fraude blijkbaar van uit dat het om fraude gaat die systematisch verdwenen is.

Die logica schuilt ook achter de inkomsten uit de strijd tegen sociale en fiscale fraude, waar de afgelopen dagen de discussie over woedde. De regering denkt dat in 2021 200 miljoen euro kan opleveren. Ze gaat er daarbij blijkbaar van uit dat het om fraude gaat die systematisch verdwenen is, waardoor die inkomsten de jaren nadien terugkomen. Via bijkomende maatregelen schroeft ze dat bedrag op naar 400 miljoen euro in 2022, naar 700 miljoen euro in 2023 en 1 miljard in 2024.

Het betekent dat op kruissnelheid, in 2024, de strijd tegen de fiscale fraude jaarlijks 1 miljard euro blijft opleveren. De hypothese moet dan wel zijn dat een gedragsverandering is opgetreden en er voor dat bedrag jaarlijks aan 1 miljard euro fraude is verdwenen. Het zou helemaal anders zijn, moest de regering uitgaan van boetes uit fraudeprocessen. Die inkomsten zijn eenmalig. Maar het begrotingsdocument spreekt van een actieplan.

Sommige inkomsten of uitgaven zijn dus eenmalig, zoals een bonus krijgen. Andere zijn recurrent, zoals opslag krijgen. Op die manier lijkt de tabel - wiskundig bekeken - niet onlogisch. Of de ramingen realistisch zijn, is een andere discussie.

Cumulatieve cijfers

Iets helemaal anders is de discussie over cumulatieve cijfers. Parlementslid Theo Francken (N-VA) merkte dit weekend op dat de regering van plan is met haar actieplan tegen fraude 2,3 miljard euro op te halen. Dat klopt, als je de inkomsten vier jaar optelt. Maar dat zou zijn alsof je je loon vier jaar optelt. Het klopt wiskundig, maar het is doorgaans niet relevant omdat je je loon afzet tegen maandelijkse of jaarlijkse uitgaven, zoals de aflossing van je lening of je huur.