Op zoek naar fiscale rechtvaardigheid in een al zwaar belast land

De vermogensfiscaliteit dient zich aan als een belangrijke veldslag voor een coalitie tussen blauw, rood, oranje en groen. Het ijkpunt over wie die veldslag wint of verliest, is vastgelegd door de partijvoorzitters Bart De Wever (N-VA) en Paul Magnette (PS).

Nu de beurs op winst staat, moet eerlijke fiscaliteit op tafel komen, zei sp.a-voorzitter Conner Rousseau donderdagmorgen in 'De ochtend' op Radio 1. Daarmee opende hij de deur naar de start van een Vivaldi-formatie met blauw, oranje, rood en groen en toonde hij meteen waarover een van de belangrijke veldslagen in zo’n formatie zal gaan: de vermogensfiscaliteit.

Hoe tekent die fiscale strijd zich af? Een van de weinige dingen die daarover al kunnen worden gezegd, is waar politiek de lat ligt. De liberalen gingen deze zomer niet akkoord met een voorstel van de N-VA en de PS over een hervorming van de vermogensbelasting. Daarbij zouden meerwaarden op aandelen belast worden en zou in ruil het tarief van de roerende voorheffing dalen.

Het wordt een belangrijke maatstaf. Als de liberalen een akkoord kunnen sluiten dat fiscaal vriendelijker is, hebben ze een goed argument om de N-VA op afstand te houden. Voor de socialisten, op zoek naar een reden waarom ze in de regering stappen, geldt het omgekeerde.

De socialisten grijpen de merkwaardige spreidstand tussen de recessie en de recordkoersen op Wall Street aan om een meerwaardebelasting op aandelen in te voeren. België heeft die niet, al blijkt uit data van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) dat maar weinig landen noemenswaardige inkomsten halen uit meerwaarden die gezinnen boeken. Zweden, Zuid-Korea en de Verenigde Staten zijn de uitzonderingen, met inkomsten tussen 1 en 1,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Nog vier landen, waaronder Ierland en het Verenigd Koninkrijk, halen enkele promilles van het bbp. Bij de meeste staat de teller op nul.

Op de achtergrond spelen niet alleen de nieuwe recordkoersen van Wall Street, maar ook de klassieke data over hoe zwaar vermogen in ons land al wordt belast. De regeringen-Di-Rupo en -Michel verdubbelden de roerende voorheffing op inkomsten uit kapitaal naar 30 procent, wat in de OESO een van de toptarieven is.

De breedst mogelijke manier om belastingen op kapitaal te meten is door de belastinginkomsten op bedrijven en kapitaal samen te nemen. In die tabel staat Noorwegen bovenaan, met dank aan de oliesector, en Luxemburg op twee, dankzij de permanente fiscale solden. Daarna volgt België. Alle belastingen op bedrijven en kapitaal samen leveren in ons land 4,4 procent van het bbp op.

In die zin is het interessant dat in het voorstel van De Wever en Magnette de meerwaardebelasting gecompenseerd zou worden door een lagere roerende voorheffing. Het toont een zoektocht naar een taxshift in de vermogensfiscaliteit, waarbij de tarieven eenvormiger worden. In zo’n oefening komen niet alleen de meerwaarden op aandelen in het vizier, maar ook de belastingen op vastgoed, van het louter bezit tot huurinkomsten en meerwaarden.