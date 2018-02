Opbrengst beurstaks op hoogste peil sinds 2000

Beleggers hebben in 2017 via de beurstaks 289,8 miljoen euro in de schatkist gestort, 36 procent meer dan in 2016. Dat blijkt uit cijfers van de federale overheidsdienst Financiën.

In 2016 deed de speculatietaks de aandelenhandel en de opbrengst van de beurstaks nog fors dalen. Het is van het hoogtepunt van de dotcombubbel in 2000 geleden dat de belasting op de aan- en verkoop van aandelen en obligaties en de verkoop van kapitalisatiefondsen zoveel opleverde.

De sterke stijging van de opbrengst is te danken aan drie factoren. In de eerste plaats herleefde de aandelenhandel na de afschaffing van de speculatietaks. In 2016 moesten particuliere beleggers 33 procent belasting betalen op de meerwaarde van aandelen die ze minder dan zes maanden na de aankoop weer verkochten.

‘De aandelenhandel is hersteld’, zegt de online makelaar Binck. Cijfers van de beurs van Brussel bevestigen dat de handel in kleine en middelgrote aandelen - stukken die vooral worden gekocht door particuliere beleggers - in 2017 is toegenomen. Maar de handel bleef wel nog lager dan in 2015.

Ten tweede zijn de aandelenkoersen gestegen. Dat is goed nieuws voor de schatkist omdat de beurstaks een procentuele belasting is op het aan- en verkoopbedrag. De aandelen van de Bel20-index noteerden in 2017 gemiddeld 12 procent hoger dan in 2016, de aandelen van de EuroStoxx50 gemiddeld 16 procent hoger.

Buitenland

Ten slotte zijn transacties van beleggers via buitenlandse makelaars, zoals het Nederlandse Degiro, sinds 2017 belastbaar. Die ‘buitenlandse’ beurstaks moest 30 miljoen euro opbrengen. Er loopt wel nog een juridische procedure tegen die uitbreiding van de beurstaks. De verruiming naar buitenlandse rekeningen druist in tegen de grondwet en de Europese regels, zegt Anton van Zantbeek, advocaat van het Brusselse kantoor Rivus.

Ook januari 2018 was een goede maand voor de beurshandel. ‘Als de nervositeit op de beurzen toeneemt, is dat goed voor vadertje staat en voor de beursmakelaar’, zegt Stijn Ceelen, hoofd van Binck België. ‘In januari zagen we het aantal transacties verder stijgen.’ De volatiliteit is begin februari nog fors toegenomen, waardoor de beurshandel sterk groeide.