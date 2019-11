Opbrengst effectentaks stijgt naar ruim 240 miljoen

Nu de taks vernietigd is, zal de volgende regering dat gat in de begroting moeten vullen .

De eerste jaargang van de taks op effectenrekeningen heeft meer opgebracht dan de 226,4 miljoen euro die de federale regering begin dit jaar meedeelde. Belastingplichtigen met een effectenportefeuille van minstens 500.000 euro bij wie de bank de taks in 2018 niet heeft ingehouden, moesten in 2019 een aparte aangifte indienen en de taks betalen.

In 2019 zijn 5.437 aangiften ingediend door individuele personen, vernam De Tijd bij de federale overheidsdienst Financiën. Daardoor is de opbrengst van de effectentaks gestegen tot 240 miljoen euro. De 5.437 aangiften leverden dus zowat 13,6 miljoen euro op of gemiddeld 2.500 euro per aangifte. Aangezien het belastingtarief 0,15 procent bedraagt, komt de gemiddelde aangifte overeen met een belastbaar vermogen van 1,7 miljoen euro.