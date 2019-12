Open VLD houdt opties open

De Vlaamse liberalen stellen na hun partijbureau van maandagmorgen dat de keuze voor een federale paars-groene coalitie nog niet is gemaakt.

Open VLD heeft nog geen keuze gemaakt voor deze of gene coalitie en wil zelf kiezen. Dat is de boodschap na afloop van het partijbureau van de Vlaamse liberalen. Vicepremier Alexander De Croo verklaart dat zijn partij op basis van inhoud rond de tafel wil gaan zitten. 'Maar we gaan zelf de keuze maken. Andere partijen gaan dat niet in onze plaats doen', aldus De Croo.

De partij verstuurde na afloop ook een korte verklaring met een gelijkaardige boodschap. 'We zullen als partij zelf wel bepalen wat we goed vinden en wat niet. En wat onze houding is tegenover een mogelijke regeringsvorming'. Het partijbestuur schaart zich nog volgens die verklaring ook 'unaniem' achter hoofdonderhandelaars Gwendolyn Rutten en De Croo.

Stroomversnelling

Open VLD moest zich buigen over de plannen rond de formatie. Het is geen geheim dat een groep rond partijvoorzitster Rutten paars-groen genegen is, terwijl anderen een coalitie met de N-VA prefereren.

De federale formatie leek dit weekend in een stroomversnelling te komen nadat in De Tijd was uitgelekt dat informateur Paul Magnette (PS) zaterdag alleen de paars-groene partijen had uitgenodigd. N-VA noch CD&V waren erbij.