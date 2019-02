Open VLD laat brugpensioen op 58 niet passeren

Regeringspartij Open VLD vindt het niet kunnen dat werkgevers en werknemers voorstellen om weer vanaf 58 op brugpensioen te kunnen. Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) wil die deur wel open zetten.

No pasaran. Dat is de reactie van Kamerleden Egbert Lachaert en Vincent Van Quickenborne op het ontwerpakkoord dat vakbonden en werkgevers na twintig uur onderhandelen sloten. De passage waarin werknemers op 58 jaar op brugpensioen kunnen, is voor hen onaanvaardbaar, omdat het ingaat tegen de arbeidsdeal en wat in de regering is afgesproken.

Ook arbeidseconoom Stijn Baert, N-VA-parlementslid Axel Ronse, arbeidsmarktdeskundige Jan Denys (Randstad), econoom Peter De Keyzer (Growth Inc) en Geert Noels (Econopolis) vinden het voorstel over brugpensioen geen goed idee. De werkgevers maken op deze manier hun eigen verkiezingsmemoranda voor 2019 ongeloofwaardig, vinden ze.

Pieter Timmermans van het Verbond van Belgische Ondernemingen reageerde op Radio 1 dat de beste stuurlui altijd aan wal staan. 'Als je geen compromissen kan maken, moet je niet aan de onderhandelingstafel gaan zitten', zei hij. 'Een compromis met jezelf maken is altijd makkelijker.' Hij merkt op dat het doel van sociaal overleg er ook in bestaat 'sereniteit en stabiliteit op de werkvloer' te creƫren.

Vakbonden

Ook de vakbonden zijn er niet gerust op, nu ze met het ontwerp naar hun achterban trekken. Miranda Ulens, algemeen secretaris van het ABVV, zegt dat ze de tekst die ze mee onderhandelde niet zal verdedigen bij haar achterban, maar alleen zal voorleggen. Dat gebeurt dinsdag. 'We zullen zien wat de achterban zegt', reageert Ulens. 'Het was geen evident overleg, in een moeilijke context.'

ACV-voorzitter Marc Leemans zal het ontwerp alleen maar 'toelichten' en neemt daar een maand de tijd voor. Op 26 maart moet duidelijk zijn of de ACV-leden met het ontwerp kunnen leven. Leemans zegt dat hij moest onderhandelen vanuit een heel strak mandaat.

Mario Coppens, voorzitter van de liberale vakbond, verdedigt het wel. Dat geldt ook voor de werkgevers. Pieter Timmermans van het Verbond van Belgische Ondernemingen ziet er 'een evenwicht in tussen economische, sociale en ecologische aspecten'.

Groep van tien

Meteen is ook de discussie los gebarsten over het nut van dit overleg, op het niveau van de groep van tien. Politiek wetenschapper Ive Marx vindt de relevantie klein, net zoals econoom Geert Noels.

Kris Peeters

CD&V steunt het overleg. Federaal minister van Werk Kris Peeters zegt dat het akkoord een belangrijk signaal is en wil nu bekijken wat er precies is afgsproken over het brugpensioen.